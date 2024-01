Atenção! Informados os novos montantes de contribuição ao INSS em 2024 para profissionais autônomos

Em 2024, os trabalhadores autônomos que desejam efetuar suas contribuições ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem estar cientes dos novos valores estabelecidos.

Dessa forma, a partir de janeiro, as guias emitidas refletirão a quantia atualizada, ajustada com base no salário mínimo vigente no país.

É importante ressaltar que essa é uma prática anual a atualização do valor de contribuição ao INSS, e este ano não é exceção.

Isso ocorre devido à alíquota aplicada, que leva em consideração, como mencionamos anteriormente, o salário mínimo nacional como referência.

Logo, com o aumento do piso salarial, é inevitável que o montante final da guia de contribuição também seja elevado. Portanto, é fundamental estar atento a esses ajustes nos valores.

Enfim, para obter informações mais detalhadas sobre as mudanças e garantir que você esteja completamente informado sobre as contribuições ao INSS em 2024, recomendamos a leitura completa do texto preparado abaixo.

Afinal, reunimos informações e dados importantes que, sem dúvidas, irão esclarecer diversas questões relacionadas.

Alterações na contribuição ao INSS afetarão diversos grupos de trabalhadores



As mudanças na contribuição ao INSS não passarão despercebidas, impactando diretamente todos aqueles que contribuem para o sistema previdenciário.

Dessa forma, para os trabalhadores com carteira assinada, cujos descontos são realizados de forma automática na folha de pagamento, a cobrança seguirá um modelo progressivo.

Isso significa que as alíquotas serão aplicadas apenas sobre a parcela do salário que se encaixa em cada faixa específica.

Já para os autônomos, diversas categorias sentirão os efeitos dessas alterações, incluindo:

Micro Empreendedores Individuais (MEI);

Donas de casa com baixa renda;

Contribuintes facultativos;

Contribuintes individuais.

É importante destacar que as tabelas contendo as novas contribuições ao INSS serão divulgadas no dia 11 de janeiro, onde será apresentado de maneira detalhada todos os valores envolvidos.

Novas regras de contribuição ao INSS: valores e prazos

Vale dizer, primeiramente, que mesmo diante da ausência da tabela oficial, é possível antecipar os valores atualizados de contribuição ao INSS, dado que o salário mínimo foi ajustado para R$ 1.412.

Por conseguinte, diferentes grupos de contribuintes sofrerão reajustes de maneiras distintas. Como por exemplo, MEIs, donas de casa, caminhoneiros MEI e demais trabalhadores.

Sendo assim, confira abaixo as especificações desses grupos:

1. Microempreendedores Individuais (MEI) e Donas de Casa:

Para MEIs e donas de casa, a contribuição ao INSS é fixada em 5% do salário mínimo. Portanto, diante do novo valor do salário mínimo, isso corresponde a R$ 70,60.

2. Caminhoneiros MEI:

Os caminhoneiros registrados como MEI passam a contribuir com 12% do salário mínimo, totalizando, dessa forma, uma contribuição de R$ 169,44.

3. Demais Trabalhadores:

Por fim, para os demais trabalhadores, a escolha entre os planos de 11% ou 20% permanece. Com o salário mínimo atual, isso se traduz nos seguintes valores:

Contribuição de 11%: R$ 155,32;

Contribuição de 20%: R$ 282,40

Além disso, é importante destacar que o vencimento da guia para microempreendedores e autônomos está agendado para o dia 20 de cada mês.

A facilidade de emissão do documento online é proporcionada pelo Portal do Empreendedor para MEIs e pelo Meu INSS para os demais contribuintes.

Trabalhador registrado pela CLT também terá aumento na contribuição do INSS

Da mesma forma que os profissionais autônomos, a partir do próximo mês, os trabalhadores que estão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) podem esperar um ajuste em suas contribuições relacionadas ao INSS.

Como pontuamos no início do texto, a tabela de descontos previdenciários será progressiva, o que significa que as alíquotas incidirão apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa específica.

As alterações nas alíquotas de contribuição previdenciária serão divulgadas após o dia 11 deste mês, data em que será anunciado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Esse índice é responsável por reajustar os benefícios que ultrapassam o valor do salário mínimo, estabelecendo uma base para as novas cobranças.

É importante ressaltar que a medida busca adequar a contribuição ao INSS à realidade econômica do país e garantir a sustentabilidade do sistema.

Por fim, todos os trabalhadores devem ficar atentos às informações que serão divulgadas após o anúncio do INPC, para compreenderem as mudanças específicas que impactarão suas finanças a partir do próximo mês.