Atenção! Início dos pagamentos do Bolsa Família 2024: confira o calendário e outras informações importantes

A partir desta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal dará início aos pagamentos do Bolsa Família 2024.

Assim, os primeiros a receber serão aqueles com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1, conforme detalhado no calendário completo que será disponibilizado abaixo.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos serão realizados ao longo dos últimos 10 dias úteis de cada mês, exceto dezembro, apresenta antecipação no calendário.

Como reforçamos sempre, é fundamental que os beneficiários estejam atentos a essas informações para garantir o acesso ao benefício de maneira eficiente.

Enfim, para facilitar o entendimento e a organização dos beneficiários, preparamos um calendário completo que especifica as datas de pagamento de acordo com o final do NIS.

Além disso, para garantir que você esteja devidamente informado sobre os detalhes essenciais do Bolsa Família, preparamos este texto que reúne informações relevantes para orientá-lo neste contexto.

Valores pagos pelo Bolsa Família em 2024

O Programa Bolsa Família assegura o repasse financeiro mínimo de R$ 600 por família, visando proporcionar suporte econômico a lares em situação de vulnerabilidade.



Você também pode gostar:

Além desse valor base, são previstos acréscimos específicos, destacando-se:

Acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos: crianças nessa faixa etária recebem um adicional de R$ 150, destinado a cobrir despesas relacionadas à primeira infância, promovendo um apoio específico para o desenvolvimento saudável nessa fase importante; Adicional de R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos: grávidas e jovens entre 7 e 17 anos contam com um adicional de R$ 50, proporcionando um suporte adicional para as necessidades específicas dessa faixa etária, incluindo cuidados pré-natais e despesas educacionais; Bônus de R$ 50 por criança de até seis meses: para bebês de até seis meses, o programa oferece um adicional de R$ 50, reconhecendo as demandas particulares desse grupo vulnerável, como alimentação especializada e cuidados essenciais nesse estágio inicial de vida.

Quem é elegível para a participação?

A principal condição para ser contemplado com o auxílio é ter uma renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Assim sendo, a adesão ao programa requer a análise da renda global da família, que deve ser somada e, em seguida, dividida pelo número total de membros. Então, caso o resultado seja inferior a R$ 218, a família torna-se apta a receber o Bolsa Família.

Além disso, os beneficiários têm a responsabilidade de cumprir algumas contrapartidas, tais como:

Garantir a presença de crianças e adolescentes na escola;

Submeter-se ao acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Manter as carteiras de vacinação devidamente atualizadas.

Enfim, o cumprimento dessas obrigações é fundamental para a continuidade do recebimento do benefício.

Mas, para além disso, se trata de uma estratégia do governo para o engajamento ativo na promoção do bem-estar e desenvolvimento familiar.

Você pode se interessar em ler também:

Onde posso fazer o cadastro para receber o Bolsa Família em 2024

Para se habilitar aos benefícios, é necessário que os interessados efetuem o registro no Cadastro Único (CadÚnico).

Como a maioria já sabe, se trata de uma ferramenta fundamental do governo federal destinada à inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais. Após o cadastro, os beneficiários aguardam a análise de enquadramento.

Todavia, é importante ressaltar que a inclusão no Cadastro Único não garante automaticamente a participação nos diversos programas sociais do governo.

Isso porque, cada programa um possui regras específicas. Contudo, o registro é um pré-requisito essencial para a avaliação da inscrição.

Além disso, vale mencionar que, os beneficiários têm a facilidade de receber e movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa TEM e do internet banking.

Dessa forma, elimina-se a necessidade de deslocamento até uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Bolsa Família, para realizar o saque.

Conforme informações fornecidas pela Caixa, os beneficiários têm a opção de utilizar o cartão do programa para efetuar compras em estabelecimentos comerciais, utilizando a função de débito.

Adicionalmente, existe a alternativa de realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Calendário do Bolsa Família – Janeiro de 2024:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18/01 2 19/01 3 22/01 4 23/01 5 24/01 6 25/01 7 26/01 8 29/01 9 30/01 0 31/01

Previsão de pagamentos ao longo do ano: