Atenção! Lula dá aval para AMPLIAÇÃO do programa de habitação gratuita para quem recebe BPC

No ano passado, o governo federal anunciou uma medida de grande impacto ao isentar o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida para milhões de beneficiários, com especial destaque para aqueles vinculados ao BPC e ao Bolsa Família.

Embora as parcelas permaneçam em valores reduzidos e distribuídas em um considerável número de prestações, é importante ressaltar que o compromisso financeiro ainda se mantinha presente.

O programa MCMV, estruturado em diversas faixas de renda, oferece diferentes benefícios com relação à taxa de juros e à concessão de subsídios. Para se ter uma ideia, atualmente o programa abrange grupos com ganhos mensais de até R$ 8 mil.

Todavia, a isenção estabelecida pelo governo no último ano, no entanto, não se restringe exclusivamente à faixa de renda, mas foca na inclusão de indivíduos que recebem benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, o governo federal, por meio da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acaba de aprovar um significativo aumento salarial em diversos benefícios, reforçando a prática anual de reajuste, pelo menos com base na inflação do ano anterior.

Revisão e valorização do BPC em 2024: atualização significativa do benefício

Como mencionamos anteriormente, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) passará por uma revisão de valor já nos primeiros pagamentos em 2024. O reajuste reflete as mudanças na política salarial e as iniciativas de valorização adotadas pelo governo.



Este benefício, como a maioria já sabe, é destinado a idosos e pessoas com deficiência, é concedido mensalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Diferentemente dos anos anteriores, o pagamento do BPC agora seguirá um novo critério de reajuste, alinhado com a recente política de valorização do piso salarial aprovada sob a liderança de Lula.

A nova política tem como objetivo elevar o salário mínimo acima da taxa de inflação, utilizando uma fórmula que combina dois índices importantes: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023 e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

Dessa forma, a nova proposta busca garantir que o BPC reflita não apenas as mudanças nos custos de vida, representados pelo INPC, mas também o crescimento econômico do país, representado pelo PIB. O novo valor a ser pago pelo BPC em 2024 será de R$ 1.412,00.

Lula sanciona medida para conceder habitação gratuita a beneficiários do programas sociais

No último ano, uma iniciativa do Ministério das Cidades, sob a gestão do governo Lula, promulgou uma significativa expansão do programa Minha Casa, Minha Vida.

A proposta busca assegurar o acesso gratuito ao financiamento imobiliário para um público específico. Dentre eles, estão incluso aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e são beneficiários do Bolsa Família.

Além disso, destaca-se que aqueles que optarem pela aquisição de moradia por meio do programa Minha Casa, Minha Vida estarão isentos do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário.

O governo anunciou que 50% das unidades do programa serão destinadas às famílias da Faixa 1. Adicionalmente, o programa agora incluirá pessoas em situação de rua como potenciais beneficiários.

Uma característica notável é que os contratos e registros das moradias do Minha Casa Minha Vida são preferencialmente estabelecidos em nome das mulheres.

Assim sendo, o documento pode ser formalizados sem a necessidade de autorização do cônjuge.

Por fim, vale mencionar que, conforme as novas diretrizes estabelecidas pela Medida Provisória, o valor dessas faixas de renda não inclui benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários.

Como por exemplo, o auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família.

Como realizar a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de forma online

É possível realizar o processo de solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de maneira conveniente, utilizando o site ou aplicativo do Meu INSS, acessado através de uma conta Gov.br.

Ao iniciar o procedimento, o requerente deve selecionar a opção correspondente ao benefício desejado, sendo “benefício assistencial ao idoso” ou “benefício assistencial à pessoa com deficiência”.

Em seguida, é fundamental seguir as orientações apresentadas pelo sistema, garantindo um preenchimento correto e completo das informações necessárias.

Apesar da simplicidade na formalização do pedido, é importante ressaltar que os critérios para a concessão do BPC são rigorosos. Portanto, a análise cuidadosa dos requisitos é fundamental para garantir o sucesso da solicitação.