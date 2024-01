ATENÇÃO: Novas Diretrizes do Programa Bolsa Família já Estão em Vigor! Verifique Agora

Com o início do ano, o Bolsa Família implementou atualizações significativas em suas regras, promovendo mudanças que têm impacto direto nos beneficiários do programa. As novas regras já estão em vigor, e é fundamental estar atento a elas.

Este guia informativo oferece uma análise abrangente das alterações implementadas, fornecendo informações essenciais para que os beneficiários compreendam e se adaptem às mudanças no programa de assistência social. Confira!

O Bolsa Família em 2024: Novas Regras

Uma das novas diretrizes divulgadas destaca a gratuidade na abertura e manutenção de contas para acesso ao benefício do Bolsa Família em 2024.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) indicou que a Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do programa, garantirá essa isenção de custos. Essa medida permitirá que os beneficiários realizem a abertura e a manutenção de suas contas sem encargos, recebendo, ademais, um cartão bancário para facilitar o acesso ao benefício.

Outras Mudanças Importantes no Bolsa Família 2024

Além da gratuidade na abertura e manutenção de contas, houve a implementação de ações voltadas para a inclusão bancária na gestão de pagamentos e cartões do Bolsa Família. Estas visam garantir que os beneficiários possam realizar saques, consultar saldos e extratos, e outras operações bancárias de forma mais acessível.

Por outro lado, o MDS estabeleceu práticas proibidas na interação com os beneficiários do Bolsa Família em 2024. Entre as proibições, destaca-se a imposição ou indução à compra de serviços ou produtos bancários condicionados ou vinculados ao recebimento do benefício.

Fiscalização do CPF no Bolsa Família 2024



Você também pode gostar:

O retorno dos pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024 traz consigo a necessidade de os beneficiários estarem atentos às regras e datas de depósitos estipuladas.

O governo intensificou a fiscalização para garantir que os recursos sejam direcionados às famílias que verdadeiramente necessitam, excluindo aqueles que não se enquadram nos critérios de recebimento.

Entre as diretrizes a serem seguidas, destaca-se a importância da regularidade do CPF (Cadastro de Pessoa Física) por parte dos beneficiários. Em caso de qualquer irregularidade neste documento, é crucial dirigir-se à Receita Federal para a devida solução do problema.

É essencial frisar que enquanto o CPF estiver em situação irregular, os beneficiários correm o risco de ter o Bolsa Família bloqueado. Se a regularização do documento não ocorrer no prazo de seis meses, o benefício será cancelado.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social notificará as famílias do Bolsa Família que necessitam regularizar seus documentos. As mensagens estarão presentes no extrato de pagamento dos benefícios e nos aplicativos do programa Bolsa Família e do Caixa Tem.

Assim a notificação do Ministério será clara e identificável, comunicando a necessidade de regularização do CPF para evitar bloqueios ou cancelamentos. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, o beneficiário pode utilizar o Disque Social, discando para o número 121, informando o motivo da mensagem, que, no caso, é CPF irregular, codificado como 59.

Calendário do Bolsa Família 2024

Embora ainda não tenham divulgado oficialmente as datas de pagamento do benefício em 2024, tradicionalmente, os pagamentos do Bolsa Família acontecem nos últimos 10 dias úteis do mês.

No mês de janeiro de 2024, estima-se que o calendário do Bolsa Família iniciará em 18/01 para os inscritos com NIS 1 e se estenderá até 31/01 para os inscritos com NIS 0. Vale ressaltar que, para os beneficiários cujos pagamentos estão programados para as segundas-feiras, o depósito será antecipado para o sábado anterior.

Consultando o Bolsa Família

Para tanto para acessar os valores do Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem. Basta baixar o app na loja do smartphone, fazer login com CPF e senha de cadastro, e assim, ter acesso ao extrato do benefício, realizar transações via PIX e efetuar o pagamento de contas.

Contudo no primeiro acesso, o usuário deve seguir um processo simples de cadastro, incluindo informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail, além de criar uma senha para o acesso ao aplicativo. Após a confirmação do acesso ao e-mail ou celular, o usuário estará apto a utilizar os serviços do Caixa Tem.

Garantindo o Bolsa Família 2024

Para garantir a continuidade do seu Bolsa Família em 2024, siga estes passos para regularização do CPF: