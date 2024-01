Atenção! Regularize seu CPF agora mesmo para garantir a continuidade do Bolsa Família em 2024

A partir de hoje, dia 1º de janeiro, o programa Bolsa Família está emitindo alertas acerca de possíveis bloqueios para famílias que apresentem irregularidades em seus CPFs ou no Cadastro Único (CadÚnico).

O objetivo é orientar e incentivar a atualização das informações para garantir a continuidade dos benefícios.

No último mês de dezembro, mais de 21 milhões de famílias foram contempladas pelo Bolsa Família, recebendo, em média, R$ 680. Entretanto, aproximadamente 20 mil pessoas estão enfrentando problemas relacionados ao CPF e ao CadÚnico.

A irregularidade no CPF pode estar associada a diversos fatores. Tais como dados desatualizados na Receita Federal, ausência de justificativa de voto, associação do nome a mais de um CPF, pendências relacionadas ao Imposto de Renda ou divergências na titularidade.

Para solucionar essas questões, a verificação e regularização podem ser realizadas diretamente no site da Receita Federal. Dessa forma, os beneficiários asseguram a retomada do recebimento do Bolsa Família, mesmo após o bloqueio.

Todavia, é fundamental que os beneficiários ajam prontamente, realizando a regularização em um prazo de até seis meses, a fim de evitar o cancelamento definitivo do cadastro.

Enfim, todas essas orientações estão sendo amplamente divulgadas em todo o território nacional, buscando informar os beneficiários sobre a importância desse processo.

Portanto, para mais detalhes e instruções confira o texto elaborado abaixo, a fim de garantir a regularidade e manutenção do auxílio financeiro.

Como reconhecer irregularidades no Bolsa Família e manter seu benefício intacto



Você também pode gostar:

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), beneficiários que apresentem irregularidades no Bolsa Família serão notificados por meio do aplicativo do programa ou da Caixa Econômica Federal (CEF).

Entretanto, é possível verificar a situação do CPF seguindo um procedimento simples:

Primeiramente, visite o portal da Receita Federal; Em seguida, selecione a opção “Consultar CPF”; Depois, forneça o número do documento e a data de nascimento do titular; Por fim, clique em “Consultar” para gerar o comprovante de situação cadastral do CPF.

Para evitar bloqueios no benefício a partir de janeiro, é imprescindível realizar a atualização dos dados cadastrais em casos de irregularidades.

Essa atualização pode ser efetuada de forma online, por meio do navegador ou do aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico).

Além da atualização online, é possível realizar o processo presencialmente em unidades da Receita Federal ou em postos conveniados. Como por exemplo, os Correios, Cartórios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica.

Porém, vale dizer, quando se trata de inconsistências específicas relacionadas ao CadÚnico, é fundamental buscar atendimento presencial em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

Passos essenciais para regularizar o CPF e manter os benefícios

Como já explicamos acima, garantir a regularização do Bolsa Família é um procedimento fundamental para assegurar o recebimento correto e pontual dos benefícios.

Confira um passo a passo abaixo para facilitar esse processo:

Regularização do CPF Online:

Primeiramente, acesse o site oficial da Receita Federal; Logo após, clique na opção “Meu CPF” disponível na plataforma; Prossiga selecionando a opção “Atualizar CPF”; Finalmente, conclua o processo clicando em “Regularizar CPF”.

Você pode se interessar em ler também:

Mudanças importantes no Bolsa Família para o ano de 2024

Frente às atuais circunstâncias, os ministros uniram esforços para aprovar um relatório abrangente, alinhado às iniciativas do Governo Federal, com o objetivo de combater eficazmente as fraudes identificadas no programa Bolsa Família.

Dentre as medidas propostas, destacam-se:

Aprimoramento dos Controles de Coleta de Dados por Autodeclaração: Buscando maior eficácia na veracidade das informações, será implementado um aprimoramento nos mecanismos de coleta de dados por autodeclaração, promovendo a integridade do sistema;

Criação de um Sistema de Avaliação Periódica dos Dados: Com o intuito de manter a atualização constante das informações, será instituído um sistema de avaliação periódica, garantindo que os dados permaneçam precisos ao longo do tempo;

Ampliação de Monitoramento e Orientação aos Municípios: Para fortalecer a integridade do programa em âmbito local, haverá uma ampliação das iniciativas de monitoramento e orientação aos municípios.

No que diz respeito aos impactos previstos para o ano de 2024, os cortes no Bolsa Família afetarão especificamente: