Atenção! Serasa anuncia redução de até 90% no montante das dívidas dos cidadãos brasileiros

Os cidadãos brasileiros que almejam iniciar o ano de 2024 com um peso financeiro reduzido terão uma nova oportunidade graças à iniciativa da Serasa.

A renomada empresa de análise de crédito está promovendo descontos substanciais, que podem chegar a até 90% do valor original da dívida do consumidor. Se trata de um esforço para contribuir ainda mais para a redução da inadimplência no Brasil.

Por isso, a Serasa que proporcionar uma alternativa acessível para quitação dos débitos, isentos de juros e multas.

O governo brasileiro tem se empenhado em reduzir a taxa de inadimplência no país, visando impulsionar a economia e fortalecer o setor de crédito.

Nesse contexto, a parceria estratégica entre o governo e a Serasa tem se destacado, uma vez que a empresa tem desempenhado um papel fundamental nos projetos relacionados ao combate a inadimplência do então presidente, Luís Inácio Lula da Silva.

Confira as dívidas elegíveis para desconto de até 90% na Serasa!

Antes de tudo, é importante salientar que os descontos oferecidos pela Serasa estão atrelados às políticas de cada empresa credenciada.



Isso ocorre porque a dívida do consumidor não é diretamente com a Serasa, mas sim com o credor específico, que utiliza os serviços deste bureau de crédito para facilitar a negociação e regularização dos débitos.

Assim, a magnitude dos descontos e as condições de pagamento mais vantajosas dependerão da disposição e políticas adotadas pelo estabelecimento onde a dívida está registrada.

Diversos tipos de dívidas podem ser contemplados com descontos significativos ou opções de parcelamento mais favoráveis, tais como:

Conta de luz;

Conta de água;

Instituições bancárias (cartão de crédito, empréstimos, financiamentos);

Mensalidades universitárias;

Serviços de operadoras de telefone;

Provedores de internet;

Assinaturas de TV por assinatura;

Compras realizadas em lojas em geral.

Além disso, vale mencionar que, a Serasa oferece uma plataforma eficaz para auxiliar na renegociação dessas dívidas, proporcionando oportunidades para os consumidores quitarem seus débitos de maneira mais acessível e vantajosa.

Mas afinal, como faço para renegociar as minhas dívidas na Serasa?

Como mencionamos anteriormente, mesmo após o encerramento do Feirão Limpa Nome, a oportunidade de negociar dívidas pela plataforma da Serasa permanece acessível de forma online.

Ao acessar o site, os usuários têm a chance de examinar as diversas ofertas disponibilizadas pelos credores, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo programa Desenrola Brasil.

Vale mencionar ainda que, o pagamento à vista é uma opção que oferece vantagens significativas. Geralmente é essa modalidade que garante descontos substanciais.

Contudo, para aqueles que preferem uma abordagem mais flexível, a Serasa também oferece a opção de parcelamento do valor total da dívida.

Confira o passo a passo: