ATENÇÃO! Veja em quais dias as agências bancárias vão fechar em 2024

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o calendário de expedientes bancários para o ano de 2024, destacando a ocorrência de 12 feriados nacionais. No entanto, quatro desses feriados estão programados para cair em finais de semana, quando as agências bancárias já não oferecem atendimento presencial ao público.

A Febraban ressalta que outros oito feriados nacionais afetarão diretamente o funcionamento regular das instituições financeiras ao longo do ano. Além dos feriados convencionais, o calendário de 2024 prevê um expediente especial em 14 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas. Neste dia, as agências bancárias abrirão para atendimento ao público somente a partir das 12h, com encerramento das atividades no horário normal de fechamento.

A Febraban destaca a importância de os clientes e a população em geral estarem cientes dessas datas, planejando suas atividades financeiras com antecedência para evitar possíveis contratempos. O calendário bancário 2024 visa proporcionar transparência sobre os dias em que as agências estarão fechadas ou funcionarão em horários especiais, contribuindo para uma melhor organização por parte dos usuários dos serviços bancários.

Calendário de funcionamentos das agências bancárias

Como já dito anteriormente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o calendário de feriados bancários para o ano de 2024, apresentando as datas em que as agências estarão fechadas ou funcionarão em horários especiais. Confira abaixo os dias de feriados:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

29 de março (sexta-feira): Sexta-feira da Paixão

21 de abril (domingo): Dia de Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia do Trabalho

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Dia de Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Além dessas datas, é importante lembrar que as agências bancárias não oferecem atendimento ao público no último dia do ano, 31 de dezembro. A Febraban destaca a relevância de os clientes e a população em geral estarem cientes dessas informações, permitindo o planejamento antecipado de suas atividades financeiras.

É possível pagar contas no feriado?



Diante do calendário de feriados bancários de 2024, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que carnês e contas de consumo com vencimento nessas datas poderão ser quitados no dia útil subsequente, sem acréscimos. A orientação visa oferecer flexibilidade aos consumidores, garantindo que possam efetuar seus pagamentos de maneira conveniente, mesmo nos dias em que as agências bancárias estarão fechadas.

Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, ressalta que, “normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”. O intuito é assegurar que os contribuintes estejam cientes das alternativas disponíveis para honrar seus compromissos financeiros de forma eficiente.

Além disso, Faria destaca a operacionalidade plena dos serviços bancários via aplicativos e internet banking mesmo durante os feriados. Recomenda-se que os clientes utilizem esses canais digitais nos dias em que as agências não abrem ao público, garantindo assim uma experiência mais ágil e conveniente nas transações financeiras.

Nos aplicativos bancários é possível pagar contas de consumo como água, internet e energia, mesmo nos dias em que as agências bancárias estão fechadas. Vale informar que os consumidores também podem agendar o pagamento de contas pelo App.