Atlanta Falcons diz ‘não’ a ​​Bill Belichick e faz contratação surpresa de treinador principal

Óne do NFLAs vagas mais cobiçadas de treinador principal foram preenchidas na quinta-feira – mas não por Bill Belichick. Apesar de todos os rumores ligando Belichick para Atlantao Falcões contrataram Raheem Morris substituir Artur Smith à margem deles.

Os Falcons optaram pelo familiar em Morris, que foi assistente técnico e técnico de wide receivers do Atlanta entre 2015 e 2019, bem como seu coordenador defensivo durante parte da temporada de 2020. Mas muitos esperavam que Belichick fosse aquele que substituiria Smith no Estádio Mercedes-Benze agora o líder ativo de vitórias como treinador da NFL estará procurando outro lugar para seu próximo trabalho depois de deixar o Patriotas da Nova Inglaterra no início deste mês.

Qualificações de Morris

Morris foi o Rams de Los Angeles‘coordenador defensivo nas últimas três temporadas. Apesar de ter assumido vários outros cargos nesse período – incluindo seis temporadas em vários cargos na equipe técnica do Atlanta – Morris também foi o Bucaneiros de Tampa Bay‘ treinador principal entre 2009 e 2011, postando um Registro 17-31. Ele foi o técnico interino dos Falcons em 2020, substituindo o demitido Dan Quinn e vencendo quatro dos 11 jogos.

Sob Morris, o Carneiros nunca ficou acima do 15º lugar na defesa de pontuação, ou 17º em pontos permitidos. Mas Os anjos ganhou o Super Bowl no final da primeira temporada de Morris comandando a defesa e voltou aos playoffs nesta temporada, com o Rams’D desempenhando um papel importante – Los Angeles terminou a temporada regular com sete vitórias em oito jogos e permitiu mais de 350 jardas totais apenas duas vezes nesse trecho.

O que vem por aí para Belichick?

Resta saber qual será o próximo passo de Belichick, já que os Falcons e os Carregadores de Los Angeles foram considerados seus principais pontos de pouso – mas ambas as posições já foram preenchidas. O Comandantes de Washington e a Seattle Seahawks são os únicos outros times da NFL que ainda não nomearam um novo técnico durante este ciclo choático.

Insider da NFL Ian Rapoport revelou que os Falcons são o único time que conversou com Belichick desde que ele se separou do Patriotase aumenta a possibilidade de que a busca do jogador de 71 anos pelo recorde de vitórias de todos os tempos seja adiada para 2025. Entre a temporada regular e os playoffs, Belichick está a 15 vitórias de superar o recorde do falecido Don Shula de 347 vitórias na carreira.