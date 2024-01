Atriz de ‘Mary Poppins’, Glynis Johns, morre aos 100 anos

Atriz Glynis Johns, famosa por seu papel como Sra. Os bancos do clássico “Mary Poppins” de 1964 morreram… O TMZ pode confirmar.

A atriz britânica faleceu de causas naturais em uma casa de repouso em Los Angeles, seu empresário Mitch Clem confirmou-nos quinta-feira… acrescentando que ela será enterrada ao lado de seu pai no Reino Unido.

Mitch prestou homenagem a Glynis em uma declaração emocionada: “Glynis abriu caminho pela vida com inteligência, sagacidade e amor pelo desempenho, afetando milhões de vidas. Ela entrou na minha vida no início de minha carreira e estabeleceu um padrão muito alto sobre como navegue nesta indústria com graça, classe e verdade. Sua própria verdade. Sua luz brilhou intensamente por 100 anos.

Ele acrescentou: “Ela tinha uma inteligência que poderia detê-lo, movida por um coração que amava profunda e puramente. Hoje é um dia sombrio para Hollywood. Não apenas lamentamos o falecimento de nossa querida Glynis, mas também lamentamos o fim da era de ouro de Hollywood.”

Glynis nasceu na África do Sul, mas sua família se estabeleceu na Inglaterra, onde trabalhou como atriz por 20 anos antes de conseguir um papel principal na adaptação da Disney de PL Travers‘Contos de “Mary Poppins”.

Durante o resto de sua carreira de 8 décadas nas telas e nos palcos, ela ganhou um Tony por seu papel como Desiree Armfeldt na produção original da Broadway de Stephen Sondheim‘A Little Night Music’ … onde ela cantou “Send in the Clowns”. Sondheim escreveu a música especialmente para Glynis se apresentar.

Seu papel no filme “The Sundowners”, de 1960, lhe rendeu uma indicação ao Oscar… e foi apenas um dos mais de 60 filmes que ela estrelou, junto com “While You Were Sleeping”.

Os créditos de Glynis na TV incluem “Murder, She Wrote”, “Cheers” e “The Love Boat”. Sua última aparição na tela veio em “Superstar” de 1999… onde ela interpretou a vovó.

Glynis comemorou seu 100º aniversário em outubro… brincando que ela não se sentiu diferente depois de completar a idade marcante – acrescentando que ela parecia bem para todas as idades.

Ela deixou seu filho, Garethque ela teve com o ex-marido Anthony Forwood.