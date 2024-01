Atualizações do crédito tributário infantil de 2024: Quem terá direito a um aumento no pagamento se o novo projeto de lei for aprovado?

A estrutura tributária bipartidária revelada por legisladores, liderados pelo senador democrata Ron Wyden e pelo deputado republicano Jason Smith, propõe melhorias para o sistema popular Crédito Fiscal Infantil (CTC)com o objetivo de beneficiar milhões de famílias americanas.

A estrutura sugere aumentar a parcela máxima reembolsável do CTC dos atuais US$ 1.600 por criança para US$ 1.800 em 2023, US$ 1.900 em 2024 e US$ 2.000 em 2025.

“Quinze milhões de crianças de famílias de baixa renda ficarão em melhor situação como resultado deste plano e, dado o clima político miserável de hoje, é um grande negócio ter esta oportunidade de aprovar uma política pró-família que ajude tantas crianças a progredir”, afirmou. Wyden disse em um comunicado.

“Num momento em que tantas pessoas no Oregon e em toda a América estão sendo prejudicadas pelo aumento dos aluguéis e dos preços das casas, as melhorias que este plano traz ao Crédito Fiscal para Habitação de Baixa Renda construirão mais de 200.000 novas unidades habitacionais a preços acessíveis.”

As mudanças também incluem o ajuste do crédito pela inflação, a partir de 2024, e a possibilidade de os pais usarem a renda atual ou do ano anterior para o cálculo do crédito. A proposta centra-se em tornar o programa mais generoso, especialmente para famílias de baixos rendimentos com vários filhos, garantindo que os benefícios sejam aplicados de forma justa.

Quem terá direito a receber o reforço financeiro caso o novo projeto de lei seja aprovado?

Segundo estimativas do Centro de Orçamento e Prioridades Políticas (CBPP)as alterações propostas poderão elevar cerca de 400.000 crianças acima do limiar da pobreza no primeiro ano e beneficiar aproximadamente 16 milhões de crianças de famílias de baixos rendimentos.

A análise do CBPP sugere que um progenitor solteiro com dois filhos que ganham 13.000 dólares poderá ver o seu crédito duplicar, enquanto um casal que ganha $ 32.000 pode ganhar $ 975.

Embora o quadro não restabeleça a mensalidade Pagamentos CTC, proporciona um ajuste anual pela inflação, beneficiando milhões de famílias. A proposta é um esforço bipartidário para abordar e melhorar o CTC, com potenciais impactos positivos nas taxas de pobreza infantil.