Auburn provoca uma reviravolta impressionante na LSU enquanto Angel Reese comete uma reviravolta crucial

Honestidade Scott-Grayson marcou 21 pontos e Castanho-aloirado chateado nº 7 LSU 67-62 no domingo.

O atual campeão nacional LSU entrou no jogo com o melhor ataque do país em 93,8 pontos e venceu as 16 melhores competições consecutivas de um país.

Auburn (12-5, 1-3 Conferência Sudeste) forçado 15 voltas e manteve o LSU (16-2, 3-1) com o menor número de pontos da temporada na vitória em casa.

JaMya Mingo-Young roubou a bola de Angel Reese da LSU faltando 10,4 segundos para o final do tempo regulamentar para selar a vitória. Ela acertou os dois lances livres para colocar Auburn com duas posses de bola.

“Nós defendemos aquela jogada durante toda a semana”, disse o técnico do Auburn Johnny Harris disse. “Nós sabíamos, pelo jeito (Reese) pegou a bola, o que ela ia fazer. Sabíamos que ela iria dirigir naquela situação. … Assim que ela largou, sabíamos que ela iria marcar. Ela não ia passar.”

Mingo-Young terminou com 13 pontos e cinco assistências para Auburn. Kaitlyn Duhon marcou oito pontos e Taylen Collins fez seis pontos e sete rebotes.

A vitória foi a primeira de Auburn sobre um adversário entre os 10 primeiros desde que derrotou o número 4 Tenessi em casa em 27 de janeiro de 2022.

O público anunciado para o jogo foi de 7.720, o maior público para um jogo feminino na história de Auburn’s Arena Neville.

“Honestamente, não sei se eles estavam lá para nós ou se estavam lá apenas para ver a LSU”, Scott Grayson disse. “Mas sabíamos que tínhamos que ir lá e fazer um show, de qualquer maneira. Não estávamos recuando (LSU) só por causa do nome.”

Reese liderou a LSU com 24 pontos. Ela já marcou pontos de dois dígitos em todos os 50 jogos na LSU. Reese se juntou Simone Augusto como os únicos jogadores na história da LSU a marcar dois dígitos em 50 jogos consecutivos.

Aneesah Amanhã somou 12 pontos e 15 rebotes, e Flau’jae Johnson marcou 12 pontos.

Auburn vence um jogo de ida e volta

Auburn liderava por oito pontos no final do primeiro quarto, mas a LSU respondeu com uma sequência de 10-0 para abrir o segundo quarto. Os dois lados foram para frente e para trás no resto do caminho, com a liderança mudando 17 vezes.

Scott-Grayson fez uma bandeja faltando 6:34 para o fim para dar a Auburn uma vantagem que não abriria mão. LSU errou nove lances livresincluindo quatro apenas no quarto trimestre.

LSU tentou apenas duas cestas de 3 pontos na derrota, sendo uma delas uma tentativa desesperada de Hailey Van Lith na última jogada do jogo. Auburn acertou quatro de suas 11 tentativas de 3 pontos na vitória.

“Sabíamos que Auburn entraria nas pistas e pressionaria você, dificultando a conclusão de um passe”, disse o técnico da LSU Kim Mulkey disse. “Energia e entusiasmo, (Auburn) simplesmente vieram até nós. … O esforço deles foi melhor do que o nosso.”

Panorama geral

LSU: Os atuais campeões não perderam um jogo desde a abertura da temporada contra Colorado. Eles conseguiram a habitual produção de gols de Reese, mas as lutas ofensivas do resto da escalação fizeram a diferença na derrota.

Auburn: O anfitrião Tigers encerrou o jogo fora da conferência com oito vitórias consecutivas, mas perdeu seus primeiros três jogos da SEC. A vitória será um impulso para o técnico do terceiro ano Harrisque foi encarregado de levar Auburn de volta à sua antiga glória na disputa pelo título.

A seguir

LSU: Visitas Alabama na quinta feira.

Auburn: Visitas Vanderbilt na quinta feira.