Áudio Tyreek Hill Fire 911, despacho avisado ao chamador ‘Não tente apagar o fogo!’

Uma mulher que estava no local do incêndio em Monte TyreekNa semana passada, sua casa parecia querer tentar extinguir as chamas sozinha… mas ela foi avisada pelas autoridades que isso seria uma má ideia.

A conversa pode ser ouvida no áudio recém-lançado do 911, obtido por TMZ Esportes … quando uma mulher não identificada disse a um despachante que um o incêndio estourou na mansão da estrela da NFL na Flórida.

Na ligação, você pode ouvir a mulher explicando que houve um incêndio na casa… antes de perguntar: “Devo jogar água aí?”



O oficial, porém, disse a ela: “Não. Preciso que você leve todos para fora. Preciso que vocês fiquem em segurança.”

Getty/WSVN Incêndio na casa de Tyreek Hill causado por criança brincando com isqueiro, dizem autoridades



A pessoa que ligou finalmente saiu de casa… antes que ela parecesse perguntar novamente se deveria tentar apagar o incêndio sozinha.

“Não tente apagar o fogo”, pode-se ouvir o despachante dizendo a ela, “e não faça nada que esteja pegando fogo, ok?”

Várias vezes durante a ligação, a mulher referiu-se ao tamanho do inferno… dizendo a certa altura: “Está ficando cada vez maior”.

Felizmente, ela notou que “ninguém está ferido” e “está tudo bem”.



WSVN

Os bombeiros finalmente chegaram ao local e apagaram as chamas cerca de uma hora após a chamada ser feita. Hill não estava presente no momento em que tudo começou, embora tenha deixado o treino do Miami Dolphins mais cedo para resolver o problema.

Quanto à causa do incêndio, as autoridades disseram na semana passada que uma criança que estava brincando com um isqueiro acidentalmente causou tudo.