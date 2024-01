Aumento no valor das contas de luz: saiba como obter descontos de até 65% na tarifa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê um incremento médio de 5,6% nas contas de luz dos brasileiros em 2024, ultrapassando a taxa de inflação estimada para o ano, que se situa em 3,87%.

Essa projeção contrasta com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme indicado pelo Relatório Focus, que registrou 5,9% no ano anterior, surpreendentemente inferior à previsão anterior da Aneel, que apontava um aumento de 6,8% nas contas de luz.

Porém, dois fatores preponderantes contribuem para essa perspectiva de reajustes acima da inflação.

Em primeiro lugar, destaca-se a expansão da infraestrutura básica de energia, com a realização de leilões de linhas de transmissão em 2023 e 2024. Para se ter uma ideia, isso representa um montante significativo de R$ 60 bilhões em novos investimentos..

Adicionalmente, observa-se um aumento nos subsídios do setor, com destaque para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que atingirá um patamar recorde de R$ 37,2 bilhões em 2024, superando os R$ 34 bilhões do ano anterior. Desde 2010, a CDE apresenta um crescimento notável, alcançando 269%.

Convidamos você para continuar essa leitura e obter informações importantes sobre como obter uma redução dos custos em suas contas de luz.

Desconto nas contas de luz: programa Tarifa Social beneficia milhões de brasileiros

Há aproximadamente 21 anos, o Brasil implementou o programa Tarifa Social, uma iniciativa importante para proporcionar descontos e isenções nas contas de luz.



Assim, a criação desse programa foi estabelecida pela Lei nº 10.438, sendo um instrumento fundamental para garantir o acesso à energia elétrica às famílias de baixa renda.

A fonte de financiamento do Tarifa Social é proveniente da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).

Um dado interessante é que, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), somente em 2022, mais de 24 milhões de brasileiros foram beneficiados por essa política.

Além disso, destaca-se que os descontos proporcionados pela Tarifa Social são cumulativos, especialmente na categoria residencial, estabelecendo limites específicos de redução nos valores das contas de luz para diferentes faixas de consumo.

Então, os descontos são distribuídos da seguinte forma:

Desconto de 65% para o consumo mensal entre 0 e 30 kWh;

Desconto de 40% para o consumo mensal entre 31 e 100 kWh;

Desconto de 10% para o consumo mensal entre 101 e 220 kWh;

Não há descontos aplicados para consumos acima de 221 kWh.

Quem possui direito aos descontos concedidos nas contas de luz?

Consoante às diretrizes estabelecidas no regulamento, determinados critérios específicos precisam ser atendidos para que se possa usufruir dos benefícios de descontos nas contas de luz da Tarifa Social de Energia Elétrica:

Ser um cliente residencial de baixa renda;

Estar corretamente cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ter uma renda familiar mensal per capita inferior a metade do salário mínimo;

Nos casos em que houver membros na família com deficiência que dependem do uso constante de aparelhos elétricos, a renda mensal deve ser de até três salários mínimos.

Enfim, estes critérios são fundamentais para assegurar que os descontos nas contas de luz sejam direcionados de maneira efetiva às famílias de baixa renda.

É importante destacar também que, desde o ano de 2022, uma nova legislação do Governo Federal estabeleceu um novo protocolo para o programa.

Com essa abordagem, estabelecida pela parceria entre a Aneel e o antigo Ministério da Cidadania, agora substituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), se eliminou a necessidade de solicitação do benefício.

Dessa forma, atualmente, basta estar inscrito no Cadastro Único e seguir as regras de elegibilidade do programa. Depois, é só aguardar a identificação e inclusão automática na Tarifa Social por parte do Governo Federal.

Observações importantes

É válido ressaltar que os descontos nas contas de luz não possuem uma abordagem universal. Ou seja, varia conforme a faixa de consumo e a tarifa praticada na região.

Todavia, o programa Tarifa Social de Energia Elétrica é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso implica na existência de regras específicas para cada tipo de consumidor elegível.

Dessa forma, a efetividade do desconto é direcionada e adaptada às características individuais de cada usuário, proporcionando uma abordagem mais justa e personalizada.