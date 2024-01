Austin, filho da estrela de ‘Cheer’ Monica Aldama, acusado de pornografia infantil

Estrela de ‘Torcer’ Mônica Aldama filho Austin Aldama foi preso e acusado de posse de pornografia infantil no Texas – e as alegações que as autoridades apresentam são perturbadoras.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Austin foi preso e autuado na última quinta-feira no condado de Navarro com um mandado de prisão em aberto… que faz referência a uma acusação do grande júri contra ele com 10 acusações de posse de pornografia infantil.