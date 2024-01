Auxílio Gás 2024: Saiba quem tem direito ao benefício e como consultar pelo CPF

Neste texto, vamos discutir o Auxílio Gás 2024, um benefício governamental que se mostrou de grande utilidade para milhões de famílias brasileiras. Exploraremos o funcionamento desse sistema de distribuição, os critérios de elegibilidade, o valor do benefício e, por fim, como realizar a consulta pelo CPF.

Auxílio Gás 2024

O sistema de distribuição do Auxílio Gás 2024 provavelmente seguirá um processo semelhante ao que já está em vigor, vinculado ao programa Bolsa Família.

Para receber o benefício, não é necessário se inscrever, mas é fundamental manter o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Ele é direcionado a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e aos titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Critérios diversos determinam a elegibilidade para o benefício, incluindo informações atualizadas no Cadastro Único, renda per capita mais baixa, maior número de membros na família e participação no programa Bolsa Família.

O Auxílio Gás, criado durante o mandato de Jair Bolsonaro e mantido pelo governo de Lula, tornou-se popular entre os brasileiros. Em 2023, uma Medida Provisória estabeleceu temporariamente o valor do benefício em 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13 kg.

Valor do benefício neste ano

No que tange ao valor e à periodicidade do Auxílio Gás 2024, é relevante mencionar que é pago a cada dois meses. Devido à não renovação da Medida Provisória, há a suposição de que em 2024 o benefício voltará a ser de apenas 50% do preço médio nacional do gás de cozinha.

Para consultar o Auxílio Gás 2024, é possível utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou o Caixa Tem, inserindo o número do CPF. Essa consulta fornece informações sobre a elegibilidade ao benefício e detalhes dos pagamentos.



Você também pode gostar:

É evidente, portanto, a importância desse benefício para a manutenção da economia doméstica de muitas famílias brasileiras, facilitando o acesso a um item básico de sobrevivência: o gás de cozinha.

Quem pode receber o Auxílio Gás

As famílias qualificadas para o Auxílio Gás 2024 devem estar registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e manter seus dados atualizados nos últimos dois anos. O critério de elegibilidade requer uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou um total de até três salários mínimos.

Além disso, o programa abrange famílias com renda total superior a três salários mínimos que participam de outros programas de transferência de renda do governo local, estadual ou federal. É importante destacar que os beneficiários do BPC/Loas também têm direito a este auxílio.

Calendário para janeiro

Sobretudo o Auxílio Gás 2024 organiza o calendário de distribuição com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas de distribuição para janeiro de 2024 são as seguintes:

1- NIS final 1: 18 de janeiro;

2- NIS final 2: 19 de janeiro;

3- NIS final 3: 22 de janeiro;

4- NIS final 4: 23 de janeiro;

5- NIS final 5: 24 de janeiro;

6- NIS final 6: 25 de janeiro;

7- NIS final 7: 26 de janeiro;

8- NIS final 8: 29 de janeiro;

9- NIS final 9: 30 de janeiro;

10- NIS final 0: 31 de janeiro.

Tanto quanto é essencial que as pessoas estejam cientes dos prazos e retirem o benefício na data especificada. Aqueles que não atenderem aos critérios mencionados não serão elegíveis para o programa.

Contudo diante dos recentes aumentos nos preços dos combustíveis, o Auxílio Gás 2024 torna-se vital para apoiar as famílias de baixa renda. Esta medida proporciona às famílias a segurança de poder preparar suas refeições sem a preocupação de como adquirir o próximo botijão de gás.

Portanto, o Auxílio Gás 2024 é, portanto, uma iniciativa de relevância crucial, garantindo um direito fundamental a milhares de famílias brasileiras: o direito à alimentação em tempos econômicos desafiadores.