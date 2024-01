AUXÍLIO GÁS: Confira Calendário do próximo pagamento e quem vai receber!

O Auxílio Gás, um programa social do governo federal brasileiro, expandiu-se recentemente para beneficiar mais de 5 milhões de famílias em todo o país. Esta matéria do Notícias Concursos fornecerá informações detalhadas sobre o programa, incluindo como é realizado o pagamento, quem é elegível e quais são as próximas datas programadas para os depósitos do benefício.

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é uma iniciativa destinada a famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. Seu objetivo é facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda, permitindo-lhes preparar suas refeições de maneira segura e adequada.

Expansão do Auxílio Gás

O programa recentemente recebeu um aporte de R$ 562,9 milhões, permitindo que ele alcance um número maior de beneficiários. Agora, mais de 5 milhões de famílias em todo o Brasil estão se beneficiando do Auxílio Gás.

Como o pagamento do Auxílio Gás é realizado?

O Auxílio Gás é distribuído a cada dois meses, seguindo o mesmo calendário estabelecido para o Bolsa Família. A ordem dos pagamentos é determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, que varia de 1 a 0.

Distribuição do Auxílio Gás pelo país

A região com o maior número de famílias beneficiadas pelo programa é a Nordeste, onde mais de 2,6 milhões de residências receberam a ajuda. Ao todo, o Nordeste recebeu um investimento federal de R$ 270,4 milhões.



Datas programadas para os depósitos do Auxílio Gás em 2024

Abaixo estão as datas previstas para a liberação do benefício em 2024, de acordo com o último dígito do NIS:

Último Dígito do NIS Data de Liberação 1 16/02 2 19/02 3 20/02 4 21/02 5 22/02 6 23/02 7 26/02 8 27/02 9 28/02 0 29/02

Valor e Distribuição do Benefício

O valor destinado a cada família em dezembro foi de R$ 104, equivalente ao custo médio de um botijão de 13 kg de gás de cozinha. É importante ressaltar que a região que mais recebeu benefícios foi o Nordeste, onde mais de 2,6 milhões de famílias foram beneficiadas. Ao todo, a região recebeu um investimento federal de R$ 270,4 milhões.

Alterações na Lista de Beneficiários

O número de famílias que recebem o Auxílio Gás pode variar. Isso se deve a possíveis flutuações no preço médio do botijão de gás e à verificação cadastral realizada periodicamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, e Combate à Fome (MDS). Essa medida é importante para garantir que o benefício vá para quem realmente precisa.

A Importância do Auxílio Gás

Desde a sua criação, o objetivo do Auxílio Gás tem sido garantir que as famílias de baixa renda do país tenham acesso facilitado ao gás de cozinha. Isso proporciona a possibilidade de preparar refeições de forma segura e adequada, melhorando a qualidade de vida dessas famílias.

O Auxílio Gás, sem dúvida, tem desempenhado um papel vital na melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros. A recente expansão do programa só serve para destacar a importância deste benefício social. Continuaremos a acompanhar de perto o desenvolvimento deste programa e a fornecer atualizações regulares sobre o mesmo.

O Auxílio Gás é uma iniciativa louvável que tem proporcionado alívio a milhões de famílias brasileiras de baixa renda. Mantendo-se informado sobre o calendário de pagamentos e os critérios de elegibilidade, você pode garantir que sua família aproveite ao máximo este benefício.

