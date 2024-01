Auxílio Gás em Janeiro: Quando será pago o benefício?

O Auxílio Gás, um programa social do governo federal, passou a beneficiar mais de 5 milhões de famílias em todo o Brasil no último mês. Com um aporte de R$ 562,9 milhões, essa iniciativa busca atender famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais.

Como é Realizado o Pagamento do Auxílio Gás?

A distribuição do Auxílio Gás acontece bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. A ordem de pagamentos é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, que varia de 1 a 0. Como em dezembro de 2023 houve pagamentos do Auxílio Gás, neste mês mês de janeiro o benefício não será pago, voltando a ser repassado em fevereiro de 2024.

Calendário Auxílio Gás de Fevereiro

Aqui estão as datas programadas para os depósitos do Auxílio Gás em fevereiro de 2024, conforme o último dígito do NIS:

Último dígito do NIS Data de Depósito 1 16/02 2 19/02 3 20/02 4 21/02 5 22/02 6 23/02 7 26/02 8 27/02 9 28/02 0 29/02

Valor e Quem Pode Receber

Em dezembro, o valor destinado a cada família foi de R$ 104, que equivale ao custo médio de um botijão de 13 kg de gás de cozinha. A região Nordeste figura como a principal beneficiada pelo programa, com mais de 2.6 milhões de residências recebendo a ajuda.

Alterações na Lista de Famílias Beneficiadas

O número de famílias que recebem o Auxílio Gás pode sofrer alterações devido a variações no preço médio do botijão de gás e também à averiguação cadastral realizada regularmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, e Combate à Fome (MDS).

“Essa medida é importante para garantir que o benefício seja ofertado para quem realmente precisa.” – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, e Combate à Fome (MDS)

Desde sua criação, o Auxílio Gás procura facilitar o acesso das famílias de baixa renda ao gás de cozinha, possibilitando que preparem suas refeições de maneira segura e adequada.

O Auxílio Gás é um programa de grande importância na luta contra a pobreza e a fome no Brasil. O aumento do número de famílias beneficiadas e o investimento federal são passos significativos na direção certa. Ainda assim, é essencial manter a transparência e a eficácia no processo de distribuição para garantir que o auxílio alcance aqueles que mais precisam.

Cronograma de Pagamentos do Bolsa Família Janeiro 2024

O pagamento deste ano inicia-se no dia 18 de janeiro, prolongando-se até o dia 31, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Os pagamentos variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja abaixo o cronograma detalhado:

Último dígito do NIS Data de Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

Valor do Bolsa Família em 2024

O governo confirmou o valor das parcelas do Bolsa Família para o próximo ano. Em 2024, o valor mínimo das parcelas será de R$ 600,00 por unidade familiar. Além disso, os beneficiários podem acumular benefícios complementares, dependendo da composição do grupo familiar. Esses benefícios incluem:

R$ 150,00 por criança de até seis anos de idade.

R$ 50,00 por gestante.

R$ 50,00 por jovem entre sete e 18 anos.

R$ 50,00 por bebê de até seis meses de idade.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem contar com dois benefícios adicionais: o Benefício Primeira Infância (BPI), que repassa R$150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos, e o Benefício Variável Familiar (BVF), que oferece R$50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família em janeiro é uma medida pontual que pode fazer uma grande diferença na vida de muitos brasileiros. Essas ações reforçam o compromisso da Caixa Econômica Federal e do governo em apoiar as famílias mais vulneráveis, especialmente em momentos de maior necessidade.

Elegibilidade para Benefícios Adicionais

O Ministério da Cidadania analisa a elegibilidade para os benefícios adicionais. A análise é feita por meio de um sistema automatizado que verifica se os beneficiários cumprem os requisitos para receber os benefícios.

Benefícios Extras do Bolsa Família

O Bolsa Família oferece vários benefícios extras, que são: