Auxílio-Gás não será pago neste mês de janeiro; entenda o motivo

Janeiro traz uma mudança importante para os beneficiários do Auxílio-Gás: neste mês, não haverá o pagamento do benefício. Compreender os motivos por trás dessa decisão e seu possível impacto nas famílias que dependem desse auxílio para despesas essenciais é crucial.

Neste artigo, analisaremos as razões que levaram à suspensão temporária do pagamento do Auxílio-Gás em janeiro. Isso fornecerá contexto para os beneficiários entenderem a situação e as implicações financeiras que podem surgir no início do ano. Confira!

Calendário do Auxílio-Gás para 2024

Os pagamentos do Auxílio-Gás ocorrem a cada dois meses, seguindo um padrão usual. Em 2024, a programação de pagamentos seguirá a mesma dinâmica, começando em fevereiro e ocorrendo nos meses subsequentes: abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Esses pagamentos coincidirão com os benefícios do Bolsa Família. Embora o calendário oficial para o próximo ano ainda não tenha sido divulgado, espera-se que essa informação esteja disponível até o final deste mês.

Tradicionalmente, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio-Gás acontecem nos últimos 10 dias úteis do mês, o que permite fazer uma estimativa para o calendário de pagamento em 2024.

Quanto ao calendário de pagamentos do Vale-Gás de fevereiro de 2024, estima-se que comece em 16/02 para os inscritos com NIS 1, estendendo-se até 29/02 para os inscritos com NIS 0.

O que é o Auxílio-gás?

O auxílio-gás é um benefício social destinado à aquisição de gás de cozinha, proporcionando suporte direto a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Geralmente, é distribuído em forma de vouchers ou cartões pré-pagos, permitindo que os beneficiários o utilizem exclusivamente para a compra do botijão de gás. É uma medida essencial para garantir o acesso a uma fonte de energia nas residências de famílias de baixa renda.

O Auxílio-Gás em 2024

A partir deste ano, o Auxílio-Gás cobrirá apenas metade do valor do botijão, em contraste com o pagamento integral dos últimos meses.

Essa mudança decorre do adicional do Auxílio-Gás, anunciado pelo governo, que possui validade somente até 2023, a menos que uma nova Medida Provisória seja editada e aprovada até os primeiros pagamentos programados para fevereiro de 2024.

Em agosto de 2023, quando houve o bloqueio no orçamento do Desenvolvimento Social, o Vale-Gás foi afetado. No entanto, a Pasta assegurou a continuidade do programa até 2023, e o bloqueio não impactará a continuidade em 2024.

A proposta do governo, incluída na Lei Orçamentária do próximo ano, aguarda aprovação do Congresso Nacional. O benefício busca proporcionar um maior equilíbrio entre os beneficiários, priorizando a isonomia remuneratória.

Mudanças na seleção de beneficiários do Auxílio-Gás em 2024

Há previsão de mudanças no sistema de seleção para os beneficiários do Auxílio-gás?

Sim, o governo federal confirmou alterações nas regras de elegibilidade para o próximo ano. Antes de abordar essas alterações, é crucial compreender as atuais normas de seleção.

Atualmente, para se qualificar para o Auxílio-gás nacional, o cidadão precisa cumprir diversos requisitos, tais como:

– Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

– Residir com pelo menos um membro que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

– Possuir uma renda per capita de até meio salário mínimo.

O último ponto é especialmente relevante. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320, o que significa que o interessado em ingressar no Auxílio-gás nacional não pode ter uma renda per capita superior a R$ 660.

Entretanto, espera-se um ajuste no salário mínimo para o ano de 2024. Projeções realistas indicam uma tendência de aumento, dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.412. Se essa projeção se concretizar, a renda per capita de corte para o Auxílio-gás nacional será de R$ 706.

Quem já está dentro, corre riscos?

Com o aumento previsto do salário mínimo para o próximo ano, é natural prever um aumento no limite da renda per capita também. Isso implica que mais indivíduos serão elegíveis para participar do Auxílio-gás nacional.

Contudo, para aqueles que já são beneficiários do Auxílio-gás nacional, não há motivo para preocupações. A alteração no ponto de corte ampliará o acesso ao programa, possibilitando que mais pessoas se beneficiem. Se você já faz parte do programa, isso indica que já está abaixo do atual ponto de corte.

Então, existe o risco de exclusão? Não exatamente. Embora haja possibilidades de exclusão por outros motivos, esta mudança específica no limite da renda per capita não representa uma ameaça à sua continuidade no programa.