Ava DuVernay diz que o primeiro Oscar de Angela Bassett não é real

Ava DuVernay é como o resto de nós… emocionado com isso Angela Basset finalmente conquistou um Oscar no Governors Awards, mas ela também está esclarecendo que não é exatamente real.

Então, se você está comemorando que Angela finalmente ganhou um Oscar depois de perder duas indicações anteriores – “What’s Love Got To Do With It” de 1993 e “Wakanda Forever” de 2022 – Ava está dizendo, não tão rápido… ainda não é a coisa real.