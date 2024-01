Avantika Vandanapu de ‘Meninas Malvadas’ trabalha em turno no Raising Cane’s de Nova York

No Raising Cane’s

Avantika Vandanapu pode usar rosa às quartas-feiras, mas terça-feira é para trabalhar… porque ela apareceu para um turno no Raising Cane’s parecendo totalmente atraente.

A atriz/cantora, que interpreta Karen Shetty no novo filme “Meninas Malvadas”, saltou direto para a linha de fogo em uma loja do Cane’s em Nova York… anotando pedidos e enchendo bebidas para clientes famintos.

AV revelou que também adora limonada no Raising – embora tenha admitido que a parte mais difícil do show foi tampar um copo – e pediu um pedido de frango fresco quente para Emily antes de voltar para fazer o famoso Texas Toast do restaurante.