Avião de carga pega fogo em Miami, vídeo chocante captura

Um jato de carga pegou fogo enquanto sobrevoava Miami na noite de quinta-feira, criando um cenário assustador e potencialmente mortal que foi capturado em vídeo, mas, felizmente, ninguém ficou ferido no final.

O avião Boeing 747 da Atlas Air decolou do Aeroporto Internacional de Miami com destino a Porto Rico às 22h32 – e poucos minutos após o início do voo, um dos motores pegou fogo.