Avril Lavigne vai ao skate com o cantor country do TikTok, Nate Smith

Avril Lavigne está voltando às suas raízes – e com isso queremos dizer que ela está pulando em uma prancha e saindo com skatistas novamente… como esse cara, que parece ter chamado sua atenção.

A cantora de punk rock teve um encontro à noite na segunda-feira com a estrela country do TikTok Nate Smith … com os dois jantando juntos no Catch in WeHo – e depois indo para as ruas logo em seguida para um pequeno passeio de caminhão por Los Angeles, onde estão bebendo na parte de trás.