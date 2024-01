Ayesha Curry posta foto carinhosa de seu filho Canon para comemorar o Ano Novo: Esse é o meu humor

Ayesha Curryesposa da estrela da NBA Stephen Currycompartilhou uma foto do dia de Ano Novo com seu filho mais novo, Cânoneem um campo de golfe.

A imagem retrata o menino de cinco anos com um sorriso radiante, indicando o seu interesse pelo desporto, nomeadamente pelo golfe, espelhando a paixão do pai.

“Ótimo primeiro dia de 2024! Este é o meu humor,” Eles são novos escreveu.

Lutando Guerreiros

Apesar de Currydesempenho louvável da empresa, proporcionando a Guerreiros do Golden State com estatísticas altas em pontos, rebotes, assistências e arremessos de três pontos, o time enfrenta desafios na temporada 2023/24.

Com um recorde de 15-17 e ocupando o 11º lugar na classificação da Conferência Oeste da NBA, o Guerreiros teve uma seqüência de três derrotas consecutivas até o final de 2023, incluindo uma derrota recente contra o Dallas Mavericks.

“É frustrante, com certeza” Curry disse.

“32 jogos disputados e qualquer time que seja um candidato seriamente competitivo, um bom time pode responder a essa pergunta. [on who is the team’s best starting five]. Temos que chegar a esse ponto, com certeza, antes que seja tarde demais.”

Apesar de adquirir armador veterano Chris Paulo fora da temporada, o time luta e Curry sublinha a necessidade de estabelecer rapidamente a equipa titular como um desafio fundamental.