Baixe a atualização cumulativa KB5026361 para Windows 10 22H2, 21H2, 20H2 [Patch Tuesday]

Com atualizações regulares, o principal sistema operacional da Microsoft, o Windows 10, é aprimorado em segurança, melhorado em desempenho e é apresentado com novos recursos. A atualização cumulativa KB5026361 é uma daquelas atualizações lançadas no Patch Tuesday. Se você quiser saber mais sobre como fazer download da atualização cumulativa KB5026361 para Windows 10 22H2, 21H2, 20H2 [Patch Tuesday], aqui está o guia para você. Então, vamos começar com o guia.

Toda segunda terça-feira do mês, a Microsoft lança atualizações cumulativas, patches de segurança e correções de bugs como parte do programa Patch Tuesday. Os usuários do Windows receberão correções de segurança, melhorias de estabilidade e novos recursos como parte deste ciclo de atualização de rotina. Várias versões do Windows 10 são afetadas pelo KB5026361, incluindo 22H2, 21H2 e 20H2.

Quais são os principais benefícios que você obterá no KB5026361?

Aqui estão alguns aspectos principais desta atualização:

Aprimoramentos de segurança:

A atualização KB5026361 aborda vulnerabilidades conhecidas, garantindo a estabilidade e segurança do Windows 10. Além disso, para se proteger contra ameaças cibernéticas, é fundamental atualizar regularmente o software de segurança. A atualização cumulativa do Windows 10 fortalece suas defesas contra possíveis vulnerabilidades.



Melhorias de qualidade e confiabilidade:

Nas versões anteriores, os usuários podem ter enfrentado travamentos ou falhas de desempenho devido a problemas associados à estabilidade do sistema. KB5026361 aprimora a compatibilidade de aplicativos para usuários em uma ampla variedade de ambientes de software, garantindo uma experiência mais tranquila.



Correções de bugs:

A empresa se dedica a resolver os problemas relatados pelos usuários o mais rápido possível. KB5026361, eles incluem correções para uma variedade de problemas, desde inconvenientes menores até problemas mais sérios. Os Windows Insiders e a comunidade de usuários mais ampla fornecem feedback sobre a atualização cumulativa, mostrando o compromisso da Microsoft em melhorar o Windows 10.



Quais são as correções aplicadas ao patch de maio KB5026361 do Windows 10?

KB5026368 e KB5026372 (May patch terça-feira KBs) corrigem os seguintes problemas no Windows 10. Aqui está a lista de correções para o Windows 10 22H2 e 21H2.

Um problema que afeta o modo Microsoft Edge IE foi resolvido com o patch de maio KB5026361. Uma janela pop-up é aberta em segundo plano em vez de ser exibida em primeiro plano.

Com as atualizações de terça-feira do patch de maio de 2023, os problemas do modo Microsoft Edge IE foram corrigidos. Os pop-ups da janela são abertos em segundo plano, em vez de em primeiro plano no modo IE.

Os usuários do Xbox Elite que possuem o Xbox Adaptive Controller também foram corrigidos por este Patch, conforme explicado anteriormente. Você deve atualizar as preferências de remapeamento do controlador de desktop após esta atualização.

Com este patch de maio para o Windows 10, o problema da oscilação das barras de tarefas também foi resolvido. A atualização resolve um problema que pode impactar notícias e interesses. Em alguns casos, o File Explorer pode não responder porque pisca na barra de tarefas.

Usando a Solução de senha de administrador local do Windows (LAPS), uma condição de corrida foi identificada e corrigida nesta atualização. Existe a possibilidade de o Serviço de Subsistema da Autoridade de Segurança Local (LSASS) deixar de funcionar. Como resultado, muitas operações de contas locais são executadas simultaneamente pelo sistema. Este código de erro é 0xc0000005.

Baixe e instale o Windows 10 KB5026361

Instaladores autônomos e atualizações do Windows Update estão disponíveis para esta atualização. Os instaladores autônomos estão disponíveis aqui, permitindo que você baixe e instale a atualização diretamente na sua versão do Windows 10 ou atualize usando o Windows Update seguindo as diretrizes abaixo.

Como instalar o KB5026361

Para aproveitar as vantagens das melhorias e aprimoramentos de segurança mais recentes, os usuários são fortemente incentivados a instalar a atualização cumulativa KB5026361 o mais rápido possível. Para começar, siga estas etapas:

Atualizações automáticas: A maioria dos usuários do Windows 10 tem atualizações automáticas habilitadas, permitindo que as atualizações mais recentes sejam baixadas e instaladas automaticamente. Os usuários podem verificar se há atualizações em seu PC com Windows 10 manualmente acessando Configurações > Atualização e segurança > Windows Update Instalação Manual: Você pode baixar o KB5026361 manualmente do Catálogo do Microsoft Update se preferir o controle manual. Você pode encontrar a atualização no site da Microsoft, procurá-la e seguir as instruções na tela. Reinicie seu sistema: É imperativo reiniciar o sistema após a instalação para garantir que as alterações sejam aplicadas de forma eficaz. Você deve salvar seu trabalho antes de reiniciar e fechar todos os aplicativos abertos.

Para Windows 10 versão 22H2

Você pode baixar KB5026361 para Windows 10 versão 22H2 de 64 bits [752.0 MB]. Você pode baixar KB5026361 para Windows 10 versão 22H2 de 32 bits [408.6 MB].

Instalar a atualização é tão simples quanto executar o arquivo MSU que foi baixado e o Windows fará o resto. Consulte o Catálogo da Microsoft se desejar baixar outras atualizações.



Quais são os problemas conhecidos e como solucioná-los?

Embora as atualizações sejam submetidas a testes rigorosos, às vezes podem surgir novos problemas ou conflitos. Sempre que a Microsoft lança uma atualização, ela fornece informações sobre problemas conhecidos, bem como possíveis soluções alternativas. Para saber mais sobre problemas conhecidos e orientações para solução de problemas do KB5026361, consulte a página de suporte oficial da Microsoft.

Como remover a LCU

O LCU precisará ser removido depois que o pacote combinado SSU e LCU tiver sido instalado usando a opção de linha de comando DISM/Remove-Package com o nome do pacote LCU como argumento para o comando. Este comando fornecerá o nome do pacote: DISM /online /get-packages.

Como o pacote combinado inclui um instalador independente, você não pode usar /Desinstalar com Instalador autônomo do Windows Update (wusa.exe) para desinstalá-lo. Não é possível remover o SSU depois de instalado em seu sistema.

Feedback interno

Ao moldar o desenvolvimento do Windows 10, a comunidade Windows Insider fornece acesso antecipado às atualizações do Windows 10 e ajuda a testá-las antes de serem lançadas ao público em geral. As atualizações, como KB5026361, são projetadas para atender às diversas necessidades dos usuários, por isso a Microsoft ouve ativamente os comentários dos Insiders.

