Baker Mayfield enterra o fantasma do passado de Tom Brady depois que os Buccaneers derrotaram os Eagles

Bucaneiros de Tampa Bay quarterback Baker Mayfield superou todas as expectativas como sucessor de Tom Brady após seu incrível desempenho no time Curinga NFC vitória sobre o Águias de Fialdélfia na noite de segunda-feira no Raymond James Field.

Mayfield, 28, se junta a Brady como os únicos dois zagueiros na história da franquia a arremessar mais de 300 jardas durante um jogo da pós-temporada. Eles até derrotaram o mesmo time em sua primeira aparição nos playoffs pelo Tampa Bay.

Baker Mayfield diz que não trapaceia como o Houston AstrosMatt Matera/Twitter

Brady, 46, perdeu para o Dallas Cowboys no ano passado na rodada de wild card durante seu último jogo na carreira. Após se aposentar, Bucs adquiriu os serviços de Mayfield, que nunca quis ser como seu antecessor.

“Ele não estava tentando ser Tom”, treinador dos Buccaneers Todd Bowles uma vez dito. “Você nunca vai substituir Tom – ninguém vai. Ele é uma lenda, vai entrar no Hall da Fama.”

Baker Mayfield pode superar Tom Brady?

Embora uma vitória nos playoffs seja suficiente para remover a sombra de Brady de Mayfield. apenas um Super Bowl a vitória tornará este último mais icônico do que o primeiro em Tampa Bay.

Os Buccaneers veem Brady quase como um quarterback convidado, gentil o suficiente para ligar para eles depois de deixar o Patriotas da Nova Inglaterrasua equipe real, mas eles poderiam reivindicar Mayfield como seu com mais sucesso.

Mayfield tentará fazer exatamente isso quando visitar o Leões de Detroit próximo domingo, 21 de janeiro, para um confronto da Rodada Divisional.