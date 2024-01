Balde de pipoca com tema ‘Duna 2’ comparado à vagina, abertura do ânus

Há um novo balde de pipoca que aparentemente foi feito para promover a próxima sequência de ‘Duna’ – e se essa coisa for legítima… está levantando muitas sobrancelhas por razões muito óbvias.

Essas fotos do suposto balde com tema de filme – que aparentemente ainda não chegou aos cinemas – estão circulando on-line… e o problema, ao que parece, é que elas podem de fato ser exibidas ao público em geral em conjunto com o lançamento de ‘Dune 2’ em março.