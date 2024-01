Banca, vagas, edital e salário: saiba TUDO sobre o concurso CAIXA

Concurso Caixa vai ofertar mais de 4 mil vagas

Com mais de 4 mil vagas ofertadas, o concurso Caixa torna-se um dos editais mais falados até o momento. Por isso, trouxemos todos os detalhes.

Concurso da Caixa Econômica Federal

O edital do aguardado concurso da Caixa Econômica Federal já teve sua banca organizadora definida, sendo a Fundação Cesgranrio a responsável pelo processo seletivo. O extrato formalizando a contratação dessa renomada instituição já está disponível para consulta.

4 Mil Vagas e concurso Caixa

Este certame abrange um total de 4 mil vagas, das quais 2 mil são destinadas ao cargo de Técnico Bancário e outras 2 mil para a especialidade de Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação. As oportunidades exigem nível médio de escolaridade, apresentando um salário inicial de R$ 3.762,00, além de benefícios como assistência à saúde, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

Edital Previsto para Fevereiro

Conforme informações divulgadas pela própria instituição, disponíveis no site da Caixa Notícias, a expectativa é que o edital de abertura seja publicado no mês de fevereiro. Além disso, está programado um segundo concurso com 50 vagas destinadas a candidatos de nível superior.



Sobre o último concurso Caixa

Vale destacar que o último edital da Caixa ofereceu 1.000 vagas imediatas e 100 em cadastro de reserva, voltadas para pessoas com deficiência (PCDs), e foi organizado pela Cesgranrio. As oportunidades abrangeram os cargos de Técnico Bancário e Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação.

No último dia 10 de janeiro, a Caixa Econômica Federal oficializou a escolha da Fundação Cesgranrio como banca organizadora do aguardado concurso público, cujo edital está previsto para ser lançado em fevereiro deste ano.

Perspectivas para 2024

O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Carlos Antônio Fernandes, que confirmou a abertura de 4 mil vagas, distribuídas igualmente entre as carreiras de Técnico Bancário e Técnico Bancário voltado para Tecnologia da Informação (TI). Carlos ressaltou a importância da tecnologia para a Caixa, destacando que será por meio dela que a instituição dará continuidade à sua modernização.

Oportunidades e Benefícios do concurso Caixa

Os cargos oferecem um salário inicial de R$ 3.762,00, além de benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche. O presidente enfatizou que, além das vagas destinadas ao quadro geral, haverá oportunidades específicas para a área de TI, reforçando o compromisso com a modernização dos processos internos.

Outro concurso Caixa previsto

Além dessas 4 mil vagas, há a previsão de um segundo certame com 50 vagas, sendo 28 para Médicos do Trabalho, incluindo cadastro de reserva, e 22 para Engenheiros de Segurança do Trabalho, também com a inclusão de cadastro de reserva. As remunerações para esses cargos específicos são de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente. A iniciativa demonstra o comprometimento da Caixa Econômica Federal em fortalecer sua equipe em áreas estratégicas.

Convocação

Em um entendimento estabelecido com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Caixa Econômica Federal assumiu o compromisso de convocar mais 800 candidatos aprovados no concurso de 2014, destinado ao cargo de Técnico Bancário.

Com essa medida, o certame, que permaneceu ativo por 9 anos sob tutela de urgência, alcançará seu encerramento definitivo. Ao longo desse período, foram admitidos um total de 11.672 candidatos do certame voltado para o nível médio, além de 17 candidatos provenientes do certame de nível superior.

O acordo estabelecido com o MPT evidencia o comprometimento da Caixa em cumprir com suas obrigações e encerrar de maneira satisfatória o processo seletivo, garantindo a efetivação dos aprovados após um período significativo de vigência.

Benefícios e Remuneração para Técnico Bancário

Os candidatos interessados em ingressar na Caixa Econômica Federal como Técnico Bancário podem contar com uma remuneração inicial sólida, além de um pacote de benefícios atraente. Abaixo estão detalhados os elementos que compõem essa oferta:

Remuneração Inicial: O salário inicial para o cargo de Técnico Bancário é de R$ 3.597,00.

Auxílio Refeição e Alimentação: O auxílio refeição e alimentação totaliza R$ 1.813,84, sendo desdobrado em R$ 799,38 destinados à cesta-alimentação e R$ 1.014,46 para refeição.

Auxílio Creche: Para auxiliar os colaboradores com filhos pequenos, a Caixa oferece um auxílio creche no valor de R$ 602,81.

Vale-Transporte: O custo do vale-transporte é variável conforme o município, no entanto, o empregado arca com 4% do seu salário-padrão, sendo que o banco cobre o valor excedente.

Benefícios Adicionais: Além dos mencionados, os candidatos bem-sucedidos podem desfrutar de benefícios como participação nos lucros, plano de saúde e plano de previdência complementar. Com esses acréscimos, a remuneração inicial pode ultrapassar a marca dos R$ 6 mil.