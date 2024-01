Banco BMG oferece CARGOS para inúmeros ramos

O Banco BMG, instituição em transformação que segue inovando e proporcionando aos seus clientes a melhor experiência, com intuito de democratizar as soluções financeiras no Brasil, está contratando no mercado. Assim, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista de Arquitetura de Soluções Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Compliance Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Excelência Operacional Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Suporte Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Produtos – Meios de Pagamentos – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) Financeiro de Franquias – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Designer de Produtos Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Engenheiro (a) de Dados Sênior – São Paulo – SP e Híbrido -Efetivo;

Escriturário (a) – Manaus – AM – Efetivo;

Especialista de Arquitetura de Soluções – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Auditoria – Seguros – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Produtos – Canais Digitais – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) Comercial de Seguros Pleno – Benefícios – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Middle Market Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente Fiscal – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre o Banco BMG

Falando com mais ênfase a respeito do Banco BMG, podemos ressaltar que a empresa investe continuamente em tecnologia, modernizando seus produtos, serviços e canais de atendimento.

Não à toa, é pioneira na oferta de crédito consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos. Além disso, o Banco BMG possui a maior rede de correspondentes bancários do país, auxiliando no crescimento econômico local e na disseminação de oportunidades por todo território nacional.

Com um portfólio amplo, atende às necessidades de milhões de brasileiros e micro e pequenas empresas, com serviços que incluem conta digital, cartões de crédito, empréstimos, seguros, consórcios e outros.

Confira quais são os benefícios da empresa:

Plano de saúde para você e sua família;

Seguro de vida grátis;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Auxílio creche e/ou babá;

Licença maternidade de até 180 dias;

Licença paternidade estendida de 60 dias.



Consulte o que é preciso para se inscrever

Agora que as vagas do Banco BMG já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.