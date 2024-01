Banco Inter ABRE mais de 150 VAGAS em processo seletivo

O Banco Inter, instituição financeira e corretora brasileira, fundada em 1994 e sediada em Belo Horizonte, está com um processo seletivo aberto até a próxima segunda-feira (8). Isto é, caso queira iniciar 2024 com um novo emprego e em uma gigante do setor, veja quais são as áreas abrangidas pelo processo:

Engenharia de Software;

Ciência da Computação;

Sistemas de Informação;

Engenharia da Computação;

Design Gráfico;

Design;

Direito;

Economia;

Engenharia de Automação;

Engenharia de Produção;

Jornalismo;

Marketing;

Publicidade e Propaganda.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo do Banco Inter terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Posto isso, entre os pré-requisitos citados pela empresa, é necessário que o candidato esteja cursando o ensino superior com previsão de graduação entre junho de 2025 e junho de 2026, ou seja, ter pelo menos mais três semestre de curso.

Além disso, o profissional precisar ter disponibilidade para trabalhar presencialmente em Belo Horizonte, capital mineira. Por fim, também é fundamental possuir conhecimento intermediário de inglês e possibilidade de dedicar-se seis horas diárias ao trabalho.

Mais sobre o Banco Inter

Contando mais detalhes sobre o Banco Inter, podemos destacar que, em resumo, trata-se de uma instituição financeira que oferece abertura de conta digital sem tarifas aos seus usuários. Caracteriza-se por ser um dos primeiros bancos digitais do Brasil, pela ausência de taxas sobre serviços básicos e corretagem.



Você também pode gostar:

Atualmente, além de serviços financeiros, oferece também serviços não financeiros, se posicionando como um Super App. Além disso, gera valor não só para os clientes, mas também para colaboradores, investidores e para a sociedade como um todo. Sempre alinhados com seus pilares Financeiro, Ambiental, Social e Governança.

Confira alguns benefícios

Bolsa de estágio;

Vale Transporte;

Seguro de vida;

Possibilidade de efetivação;

Dentre outros.

O que é preciso para se candidatar?

Como já foi possível verificar alguns detalhes do processo seletivo do Banco Inter, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 8 de janeiro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página oficial do processo.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início está previsto para abril de 2024.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!