Banco24Horas facilita saques para quem recebe Bolsa Família; veja como fazer

O calendário anual de pagamentos do Bolsa Família 2024, iniciado pelo governo federal em 18 de janeiro, prevê a movimentação de aproximadamente R$ 14,4 bilhões no primeiro mês do ano. Destinados a atender 21,1 milhões de famílias em todo o país, os pagamentos podem ser sacados também nos caixas eletrônicos do Banco24Horas.

Para os mais de 8 milhões de beneficiários que possuem o cartão, a opção de saque está disponível nos 24 mil caixas eletrônicos distribuídos por 1,1 mil municípios em todas as regiões do Brasil. Essa alternativa facilita o acesso aos recursos do Bolsa Família, proporcionando maior comodidade e ampliando as opções de locais para efetuar as transações.

“O Banco24Horas tem uma capilaridade bastante expressiva no Brasil e é mais uma opção para sacar o benefício do Bolsa Família”, afirma Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas.

Com a presença dos caixas eletrônicos em diferentes pontos do país, o governo busca assegurar que as famílias beneficiárias tenham uma experiência mais acessível e ágil na obtenção dos recursos do programa social. O Banco24Horas se destaca como uma opção prática e conveniente para os beneficiários do Bolsa Família, contribuindo para a eficiência na distribuição dos benefícios e garantindo que o apoio financeiro chegue de maneira efetiva a quem mais precisa.

Rede Banco24Horas

O Banco24Horas, reconhecido por sua conveniência e ampla presença em todo o território nacional, oferece aos seus usuários uma experiência segura e eficiente para realizar transações financeiras a qualquer hora do dia. Com caixas eletrônicos operando 24 horas por dia, o Banco24Horas destaca-se como uma opção prática para aqueles que buscam flexibilidade em seus serviços.

Embora os caixas estejam localizados em estabelecimentos comerciais, o Banco24Horas disponibiliza uma ferramenta de localização em seu aplicativo. Por meio do filtro de busca “aberto 24 horas”, os usuários podem localizar facilmente os caixas em pleno funcionamento, mesmo fora do horário comercial dos estabelecimentos parceiros.

Além disso, a segurança é uma prioridade para a rede Banco24Horas. Ao utilizar os caixas eletrônicos da rede, os clientes podem confiar que estão acessando um sistema com o mesmo nível de segurança encontrado nos caixas eletrônicos de seus próprios bancos. Cada transação, desde saques até consultas de saldo e pagamentos, são autorizadas pelo banco do cliente, garantindo a proteção de suas operações financeiras.



Saque para beneficiários do Bolsa Família

Como já dito anteriormente, a praticidade de acesso aos recursos do Bolsa Família ganha destaque através da rede Banco24Horas. Esses caixas eletrônicos oferecem uma opção conveniente para os beneficiários do programa social realizarem seus saques a qualquer hora do dia.

É importante ressaltar que, embora cada banco tenha a liberdade de estabelecer suas taxas para os usuários, os beneficiários do Bolsa Família desfrutam de uma exceção a essa prática ao utilizar os serviços da rede Banco24Horas. Para esses indivíduos, a utilização dos caixas eletrônicos não acarreta custos adicionais, proporcionando uma experiência financeira mais acessível e alinhada com os objetivos de apoio social do programa.

A isenção de taxas para os beneficiários do Bolsa Família representa um compromisso em facilitar o acesso aos recursos financeiros, eliminando barreiras que poderiam impactar negativamente as famílias que dependem desses benefícios. Essa iniciativa visa garantir que o auxílio chegue de maneira integral e efetiva às mãos daqueles que mais necessitam.