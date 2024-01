Bancos deixam de oferecer transferência via DOC a partir de HOJE (15)

Você precisa realizar alguma transferência bancária via Documento de Ordem de Crédito (DOC)? Então é melhor se apressar, porque o prazo para a realização deste procedimento está chegando ao fim. Bancos de todo o país só podem oferecer esta modalidade até as 22h desta segunda-feira (15).

É importante lembrar que a medida vale para pessoas físicas e também jurídicas. Assim, mesmo você que precisa realizar uma transferência por meio da sua empresa, também precisa se apressar. As informações, aliás, foram confirmadas nesta semana pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

A entidade argumenta que o DOC perdeu espaço no processo de transferência de dinheiro no país, sobretudo depois da chegada do sistema do Pix.

Posso agendar o DOC?

Hoje, o cidadão vai conseguir agendar transferências para os dias seguintes, desde que este agendamento não ultrapasse o dia 29 de fevereiro, que é o limite de repasses. Logo depois desta data, não será mais possível realizar qualquer tipo de transação via DOC.

“Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado”, diz Walter Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de prazos:

As ofertas dos serviços de transferências via DOC ou TEC aos clientes pode acontecer até às 22h desta segunda-feira (15);

Dentro do prazo, os clientes podem agendar o envio do DOC ou TEC para até 29 de fevereiro de 2024;

Os bancos encerrarão os sistemas de recebimento e processamento de DOC e TEC no próprio dia 29 de fevereiro.



Chegada do Pix

O sistema de DOC existe no Brasil há mais de 40 anos, mas começou a se tornar obsoleto sobretudo nos últimos meses. Com a chegada do Pix, que conta com transferências instantâneas e completamente gratuitas na maioria dos casos, a avaliação é de que as pessoas deixaram de usar o DOCs, que costuma ser pago e ainda necessita de um certo tempo para ter a transferência concluída.

Dados oficiais divulgados pelo Banco Central (BC) recentemente indicam que foram realizadas apenas 18,3 milhões de transações vis DOC durante todo o primeiro semestre de 2023. Este número representa 0,05% do total de 37 bilhões de transferências que foram realizadas neste mesmo período.

O DOC não está atrás apenas do Pix, mas de uma série de outros sistemas de transferência de recursos. Veja o ranking considerando os números divulgados pela Febraban no ano de 2022.

Pix (24 bilhões);

cartão de crédito (18,2 bilhões);

cartão de débito (15,6 bilhões);

boleto (4 bilhões);

TED (1,01 bilhão);

cheques (202,8 milhões);

DOC (50 milhões).

Instituições se anteciparam ao fim do DOC

De todo modo, cada instituição tem o poder de se antecipar e acabar com o sistema ainda antes desta data limite. Como dito, a escolha por antecipar o final do DOC está sendo feita dentro de um contexto de queda de popularidade deste sistema, sobretudo depois da chegada do Pix no Brasil.

Ao menos até aqui, três instituições financeiras já confirmaram que não estão mais trabalhando com o sistema de DOC. São elas:

Itaú (encerrou em janeiro);

Santander (finalizou em setembro);

Banco do Brasil (finalizou em outubro).

No caso do Bradesco e da Caixa Econômica Federal a ideia até agora é abandonar o sistema do DOC seguindo o cronograma que foi definido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).