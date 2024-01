Bancos LEILOAM imóveis com descontos de até 55%; veja como participar

A aquisição de imóveis por meio de leilões tem se tornado cada vez mais popular, especialmente devido aos descontos oferecidos. Os bancos Caixa Econômica Federal e Santander estão promovendo leilões de imóveis com descontos de até 55%, proporcionando oportunidades imperdíveis para investidores e compradores em potencial. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desses leilões, como participar e aproveitar essas ofertas.

Leilão de Imóveis da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal está realizando um leilão de parceria com a Globo Leilões no dia 2 de fevereiro, a partir das 10h. Serão oferecidas 42 opções de imóveis em cidades goianas, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais. Os descontos podem chegar até 55%, tornando essa uma excelente oportunidade para adquirir um imóvel a um preço vantajoso.

Para participar do leilão da Caixa é necessário acessar o site da Globo Leilões e fazer o cadastro. A aquisição de imóvel pode ser feita por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de financiamento. No entanto, é importante verificar as condições específicas de pagamento de cada imóvel para evitar confusões. Vale ressaltar que todos os imóveis são livres de impostos, fornecendo uma transação segura e livre de dívidas.

A seleção de imóveis disponíveis inclui opções em diversas cidades goianas, como Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Goianira, Inhumas, Luziânia, Mineiros, Planaltina, São Luiz do Norte, Trindade e Valparaíso de Goiás. Alguns imóveis possuem lances mínimos a partir de R$ 44,8 mil, o que torna o leilão ainda mais acessível para diferentes orçamentos.

Leilão de Imóveis do Santander

O Santander também está promovendo um leilão de imóveis em parceria com a Mega Leilões, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro, às 14h, pelo site da Mega Leilões. Serão oferecidos sete imóveis, incluindo apartamentos, casas e terrenos. O banco oferece facilidades para o pagamento das lanças, permitindo que a maioria das residências sejam adquiridas à vista, com a possibilidade de utilizar o FGTS como entrada e financiar o saldo restante em até 420 parcelas.

Para participar do leilão do Santander, é necessário realizar um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, ler o edital e habilitá-lo. A página do Santander Imóveis também disponibiliza mais informações sobre o leilão e os imóveis disponíveis.

Os imóveis oferecidos pelo Santander estão localizados em cidades como Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas, Luziânia e Hidrolândia. Essa diversidade de localizações permite que os participantes encontrem opções que atendam às suas necessidades e preferências.



Como Participar dos Leilões

Para participar dos leilões da Caixa e do Santander, é fundamental seguir alguns passos simples. Primeiramente, é necessário realizar o cadastro nos respectivos sites de leilões, como o Globo Leilões e o Mega Leilões. O cadastro é rápido e fácil de ser feito, exigindo apenas algumas informações básicas.

Após o cadastro, é importante verificar a descrição completa de cada imóvel de interesse, analisar o edital e habilitá-lo para participar do leilão. Essas etapas garantem que você esteja ciente das condições de compra, das formas de pagamento e de todos os detalhes relevantes para a aquisição do imóvel.

Vantagens de Participar de Leilões de Imóveis

Participar de leilões de imóveis oferece diversas vantagens aos compradores. A principal delas é a possibilidade de adquirir um imóvel com descontos significativos, muitas vezes abaixo do valor de mercado. Essa economia pode representar uma excelente oportunidade para investidores e para aqueles que desejam comprar uma propriedade para uso próprio.

Além disso, os imóveis leiloados pelos bancos Caixa e Santander são livres de impostos, o que garante uma transação segura e livre de dívidas ao comprador. Essa é uma preocupação a menos, permitindo que o processo de aquisição seja mais tranquilo e transparente.

Outra vantagem é a possibilidade de utilizar o FGTS como parte do pagamento. Esse recurso pode ser utilizado como entrada para a compra do imóvel, facilitando ainda mais o acesso à propriedade desejada.

Não perca esta grande oportunidade

Os leilões de imóveis promovidos pelos bancos Caixa Econômica Federal e Santander representam uma excelente oportunidade para aqueles que desejam adquirir um imóvel com descontos significativos. Participar desses leilões pode proporcionar economia, segurança e facilidade no processo de compra.

Para aproveitar essas oportunidades, é importante realizar o cadastro nos sites de leilões, verificar as informações dos imóveis de interesse e seguir as orientações para participar dos leilões. Dessa forma, você estará apto a aproveitar as ofertas e adquirir o imóvel dos seus sonhos.

Não perca essa chance! Cadastre-se nos sites de leilões e participe dos leilões de imóveis da Caixa e do Santander. Aproveite os descontos e faça um excelente negócio!