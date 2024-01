Banda de black metal enfrenta reação por jogar cabeça de porco na multidão

Uma banda de black metal pode ter ido longe demais com seu último truque… atraindo a ira dos fãs nas redes sociais depois de jogar uma cabeça de porco decepada em um show recente.

O Martyrdom fez um show no White Swan em Houston, TX na sexta-feira – quando um dos membros da banda fez o movimento estúpido de trazer uma cabeça de porco decepada para o show… e depois jogá-la pela sala, alguns dos quais foram capturado é um vídeo.

Confira o vídeo – os porcos realmente voam neste caso, com a cabeça voando do meio de um círculo para a multidão em meio a gritos e música estridente. Alguém também imobilizou a cabeça… e é uma coisa bastante assustadora ter sido jogada na direção de alguém.

Agora, se você está se perguntando como a mídia social reagiu… a resposta enfaticamente NÃO é boa. Os garotos da banda estão recebendo toneladas de críticas por trazerem a cabeça – com algumas pessoas fazendo referências a “Lord of the Flies”… e outras jogando a carta da crueldade contra os animais.