Barcelona: Sergino Dest admite que será difícil retornar ao Barcelona enquanto Xavi ainda for treinador

Sergino Dest está nos últimos meses de sua período de empréstimo com o PSV Eindhovene se o clube holandês não exercer a opção de comprá-lo, o zagueiro americano terá que retornar ao Barcelonasituação que ele considera complicada desde que Xavi ainda está no comando.

Em entrevista à Voetbal International, Destino deixou claro que se PSV não compre ele, ele teria que voltar para Los Cules no verão.

“Xavi Ainda está lá. Então, por enquanto, não, será muito difícil”, Destino detalhado para Voetbal International.

Se PSV quiserem, eles podem exercer sua opção de comprá-lo por pouco mais de US$ 10 milhões no final da temporada e manter o jogador, embora haja também a alternativa de encontrar uma mudança em outro lugar. No entanto, o internacional USMNT prefere espere até o final da campanha da Eredivisie.

“Barcelona, ​​PSV e eu temos algo a dizer sobre isso. É muito cedo agora, mas isso será discutido no final da temporada”, continuou ele.

“Talvez eu fique, talvez eu vá, mas não precisamos decidir isso ainda.”

PSV Eindhoven estão em um desempenho doméstico perfeito em 17 rodadas com 51 pontos, 12 a mais que Feyenoord, além de ser o melhor time ofensivo com 59 gols e a melhor unidade defensiva com apenas sete gols sofridos.

Dest voltou à boa forma no PSV Eindhoven

O lateral americano de 23 anos sofreu uma estagnação na carreira na temporada 2022-2023. Xavi não contava com ele e o incentivou a encontrar um novo time. Destino foi emprestado para Milão, mas fez apenas 14 partidas e não conseguiu se firmar como um jogador importante para os rossoneri.

Nesta temporada, seu empréstimo parece tomar uma direção muito diferente e ele está tendo minutos suficientes para se aperfeiçoar como jogador.

Destino disputou 12 partidas no campeonato, com um gol marcado e duas assistências, o que o ajudou no processo de recuperação da carreira, enquanto espera para ver o que acontece no futuro imediato com Xavi, que está sob crescente pressão com Barcelona.

A presença de Rafael Márquez, quem está perto John Laportanos bastidores, fez pouco para aliviar a pressão sobre o treinador espanhol.