Barcelona vence o Osasuna e prepara a final da Supercopa de Espana com o Real Madrid

A uma breve viagem à Arábia Saudita pode ter sido exatamente o que o médico receitou Xavi e Barcelonacom os Blaugrana conseguindo deixar de lado a difícil campanha doméstica, enquanto seu foco se voltava para a excursão anual da Supercopa de Espana ao Oriente Médio.

Fresco de A vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid na primeira semifinal na quarta-feira, Barcelona garantiu que a torcida saudita verá uma final do El Clássico com um Vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna na quinta-feira.

Ferran Torres teve a primeira chance do jogo por um Barcelona lado que, na verdade, jogava o seu melhor futebol há semanas.

saúde provocou pressão sobre a forma como eles configuraram, no entanto, o primeiro Cidade de Manchester O atacante chutou da entrada da área e passou assobiando pela trave.

Era um avisando ao Osasuna que o Barcelona estava no seu jogomas foi algo que não foi atendido.

Roberto Lewandowski foi então jogado dentro da área, acertando um primeiro chute rasteiro em direção ao canto inferior direito do gol, mas Sergio Herrera conseguiu negar o gol com uma defesa incrivelmente ágil.

Este nível de pressão foi certamente insustentável para a defesa do Osasuna, mas eles aproveitaram a sorte até ao intervalo, com Lewandowski mais uma vez perdendo a chance de colocar o Los Cules em vantagem por 1 a 0.

Desta vez, a oportunidade surgiu na sequência de um canto, que o avançado polaco respondeu com um cabeceamento impressionante, mas novamente a bola passou ao lado do poste.

Alejandro Catena em seguida, fez uma falta ruim e recebeu cartão amarelo, mas o VAR incentivou o árbitro a reavaliar sua decisão.

Depois de analisar as imagens, foi determinado que o ataque não foi suficiente para o cartão vermelho.

Lewandowski finalmente encontrou o avanço

À medida que o segundo tempo se desenrolava, começava a parecer mais uma noite potencialmente frustrante para Xavi e companhia.

Lamine Yamal comemora após encerrar o processoJuan Carlos CárdenasEFE

Ferran Torres disparou por cima da barra de perto, enquanto Ronald Araújo errou o alvo com uma cabeçada de 12 metros.

No entanto, depois de uma hora de futebol Barcelona finalmente abriu o placar e passou por Lewandowski.

Sua persistência foi recompensada quando ele recebeu um passe brilhante na área e chutou rasteiro para o canto inferior, mirando de forma inteligente no goleiro.

O VAR olhou para o gol para determinar se houve falta na preparação, mas ele foi mantido.

Barcelona garantiu a vitória no terceiro minuto dos acréscimos com João Félix dá oportunidade a Lamine Yamal.

O graduado do La Masia disparou um chute direto para a rede, garantindo Avanço do Barcelona para a final, onde enfrentará o rival Real Madrid.