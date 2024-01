Barcelona: Xavi: O jogo do Real Madrid? Já disse no Getafe que havia coisas que não combinavam comigo

Xavi Hernández expressou sua satisfação com A vitória do Barcelona por 4-2 sobre o Real Betis no Estádio Benito Villamarin no domingo.

O Treinador do Barcelona acredita que sua equipe deu um passo à frente e espera que o jogo contra Bétis serve como o ponto de viragem que a equipe vem buscando.

Isco marcou duas vezes para empatar Bétis depois Barcelona assumiu uma vantagem de dois gols, mas alguns gols tardios de João Félix e Ferran Torres conquistou para os visitantes

“Estávamos muito bem quando eles marcaram os golos”, disse Xavi.

“Dominámos muito contra o Betis no estádio deles. Num jogo específico ondee [Ronald] Araújo e Inaki [Pena] não nos entendemos, não sei se houve alguma falta anterior…

“O gol nos deixou tensos, veio o empate, mas depois voltamos a dominar. É um avanço importante em um estádio onde ninguém havia vencido, com jogadores jovens e com personalidade.

“Barcelona os fãs teriam gostado da nossa apresentação. Não foi um jogo completo, mas foi um grande jogo.”

Ferran redescobrindo sua forma

Ferran Torres marcou um hat-trick e Xavi elogiou muito seus jogadores, que estão sob escrutínio por suas exibições nesta temporada.

“Eu o valorizo ​​​​muito” Xavi adicionado.

“Ele mudou a situação sozinho. Conversamos no verão; ele me enviou uma mensagem dizendo que estava pronto para ter sucesso em Barcelonae ele foi muito claro sobre isso.

Ferran Torres comemoraJosé BretãoPA

“Ele é mentalmente muito forte e estou muito feliz por ele, porque é um cara extraordinário. Ele mereceu.”

Comentários sobre a vitória do Real Madrid

Enquanto isso, Real Madrid garantiu um Vitória em casa por 3 a 2 sobre o Almería em um jogo que ficou marcado por algumas decisões polêmicas da arbitragem. Xavi evitou discutir do Real Madrid jogo em detalhes, mas reclamou das decisões anteriores contra o Barcelona.

“Eu vi isso,” Desejareu notei. “Eu concordo com [Almeria coach Gaizka] Garitano’s palavras e com uma reflexão de [journalist Alfredo] Relao.

“Se conversarmos, somos sancionados, mas todos viram. Já disse no Getafe que havia coisas que não combinavam para mim neste campeonato.

“Há coisas que não controlamos e todos viram. Lembro-me do pênalti no Getafe, João gol no Granada… e não se fala nisso.

“Já teríamos mais seis pontos. Não são desculpas. É a realidade. A sorte está sempre contra nós. Hoje precisamos conversar sobre o time.”