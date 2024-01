Barco de migrantes pousa na praia de La Jolla, ocupantes se espalham pela vizinhança

Um barco aparentemente cheio de migrantes chegou à costa esta semana em uma cidade litorânea do sul da Califórnia – e quando pousou em terra firme… as pessoas que estavam dentro dele foram em direção às colinas.

Esta filmagem selvagem tem circulado on-line nas últimas 24 horas e parece mostrar o que testemunhas oculares afirmam ser um barco de banco que estava prestes a pousar em La Jolla, CA – o que acabou acontecendo, no meio do dia, não menos.

As pessoas lá dentro são supostamente migrantes sem documentos… o que torna o que acontece a seguir ainda mais chocante – essas pessoas saltaram e se dispersaram muito rapidamente.

Como você pode ver, vários ocupantes do barco vêm correndo pela praia até a estrada acima – com um grupo de espectadores observando-os à vista, lembre-se – e eles começam a se dirigir para o bairro próximo à beira-mar… havia até crianças na mistura.

Como observa o cinegrafista… eles não parecem muito ansiosos para detê-los, embora não esteja claro se o fizeram. Também não se sabe se essas pessoas foram abordadas/apreendidas. Claro, vale ressaltar que La Jolla fica no condado de San Diego… um lugar de santuário aqui nos Estados Unidos, e onde os migrantes podem tecnicamente vir e buscar refúgio/asilo.

É também emblemático do debate fronteiriço em curso neste país – nem sequer nos fale do que está a acontecer no Texas, onde um conflito violento está a atingir o seu ponto de ebulição.