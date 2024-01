Barry Keoghan não está envergonhado com a cena de strip-tease de ‘Saltburn’

TMZ. com

Barry Keoghan ‘s descobriu tudo com sua cena de bunda nua em ‘Saltburn’ – e ele não está bravo com toda a atenção que seu trabalho / corpo está recebendo !!!

Ele falou ao TMZ após o Globo de Ouro de domingo, dizendo que amou toda a nudez e que nenhuma parte dele tem vergonha de se despir para as câmeras.

A dança despida era ao som de Sophie Ellis-Bextormúsica de 2001, “Murder on the Dancefloor” – que está fazendo um retorno matador por causa do filme – mas Barry diz que não conseguiu ouvi-lo direito … pois estava focado em dançar nu.