Beast conquista o Recorde Mundial do Guinness e oferece aos fãs o primeiro X valor de vídeo

Etodo mundo que conhece o Youtuber Mr. Beast tem acompanhado sua história do primeiro vídeo postado na plataforma X. O CEO Elon Musk convidou Jimmy para postar diretamente no X e ver quanta receita ele poderia gerar com isso. O Sr. Fera fez o primeiro teste e relatou que o vídeo rendeu pouco mais de US$ 260 mil. Ele então revelou que daria o dinheiro a 10 pessoas e o transformaria em prêmios de US$ 25.000. Os vencedores serão notificados dentro de 72 horas após a postagem. Devido ao seu histórico de caridade, as pessoas obviamente sabiam que isso não era uma farsa porque Jimmy sempre cumpre sua palavra. Com isso, o tweet se tornou o mais republicado da história da plataforma.

Besta inadvertidamente obtém um recorde mundial do Guinness

Antes de Mr. Beast e sua postagem, o bilionário japonês Yusaku Maezawa era a conta com os dois tweets mais compartilhados na plataforma. Com 3,9 milhões de repostagens, Jimmy ultrapassou o dono de Zozotown em mais de 100 mil repostagens. Assim que aconteceu, o famoso youtuber respondeu ao tweet relatando os fatos. Não muito depois disso, a conta oficial do Guinness World Records o notificou de que eles entraram em contato por meio dos DMs. Em breve, veremos o Sr. Fera entrando oficialmente na prestigiosa lista do Guinness World Records. Mas a parte mais importante disto ainda está por vir.

Já se passaram 72 horas desde que o Sr. Fera anunciou que daria o dinheiro do primeiro vídeo postado no X. Ainda não houve nenhum anúncio, mas este artigo será atualizado assim que acontecer com a lista de vencedores. Embora US$ 250.000 em prêmios em dinheiro não seja tanto, certamente todo mundo adoraria ganhar US$ 25.000. Outra razão pela qual este tweet foi tão republicado é porque as pessoas sabem que têm uma chance muito maior de ganhar aqui do que de ganhar na loteria.