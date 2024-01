Helmut Markwortantigo Bayern de Munique membro do conselho e amigo do falecido Franz Beckenbauerrevelou detalhes sobre a agonia e morte da grande lenda do futebol alemão.

De acordo com erva-marcaa morte de Beckenbauerfalecido aos 78 anos, não se deveu apenas à doença que o afastou da vida pública.

Lutas mentais

O político e jornalista de 87 anos afirma que foi o “sofrimento mental” o responsável pela morte do “Kaiser”.

“A morte de seu filho foi fatal”, erva-marca disse ao Focus.

“E os jornais, que primeiro o promoveram, depois o afundaram. A mídia o traiu. No final ele se sentiu sozinho e não quis mais ter nada a ver com ninguém.”

erva-marca apontou que Beckenbauer “se escondeu no ano passado; ficou arrasado” e que “ficou profundamente magoado quando foi acusado de suborno, infidelidade e truques sujos”.

“Se alguém acredita na psicossomática, na ligação entre o sofrimento físico e a dor mental, pode-se supor que o seu filho e a perseguição em público o deixaram doente”, afirmou. erva-marca adicionado.

“No final ele ficou muito doente e isso foi terrível para ele. Ele também não queria mais mostrar sua aparência desgastada em público.”

erva-marca afirmou que em seus últimos anos Beckenbauerque foi vencedor da Copa do Mundo com a Alemanha e ganhou três Copas da Europa consecutivas com Bavierasofreu grande solidão e profunda deterioração física.

“Ele tinha dificuldade para falar, tinha dificuldade para enxergar e não podia e não queria mais ver os amigos. Acabou sendo um velho solitário”, disse. erva-marca observado.