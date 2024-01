Belal Muhammad destrói o ‘patético’ Colby Covington, diz que ‘o jogo acabou’ em mais disputas pelo título

Belal Muhammad não pensou muito na chegada de Colby Covington ao UFC 296, mas de alguma forma ele deixou Las Vegas com ainda menos respeito pelo tricampeão desafiante ao título.

Muhammad ficou de olho em Covington e no atual campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, como reserva para a luta pelo título, esperando que ele enfrentasse o vencedor em 2024. Não importava quem saísse com o título, porque ele só queria a chance de vencer. tornar-se campeão.

Mas então Covington lançou um insulto imprudente dirigido ao falecido pai de Edwards durante a coletiva de imprensa pré-luta que fez até Muhammad se sentir mal por um potencial futuro oponente.

“Honestamente, foi patético”, disse Muhammad sobre Covington em entrevista ao MMA Fighting. “Isso mostra qual é o verdadeiro caráter dele. As pessoas diziam: ‘Ele está desempenhando um papel’, mas quando você chega tão baixo, isso não está desempenhando um papel. Isso é o que você realmente tem dentro de você. Você não tem alma. Você é realmente uma pessoa nojenta – um ser humano nojento, fiel à sua essência.

“Eu acho que para ele fazer isso, ele tinha que fazer isso porque não estava alcançando Leon com nenhuma de suas conversas inúteis normais. Ele não o estava afetando de forma alguma, então ele disse, ‘Tenho que subir de nível’. Ele provavelmente tem um escritor que faz pesquisas e diz: ‘Se vamos descer, vamos fazer isso aqui mesmo. Este vai pegá-lo. Ele pensou que isso iria afetá-lo emocionalmente, e provavelmente afetou, mas ele pensou que isso iria afetá-lo na luta, e não acho que isso o afetasse na luta do jeito que ele pensava.

“Ele provavelmente pensou que Leon iria acabar rapidamente e tentar enlouquecer desde o início. Só o fato de você estar fazendo isso, dizendo isso, é patético.”

O comentário abominável deixou todo mundo desconfortável – incluindo o CEO do UFC, Dana White – mas Covington ainda teve que respaldar suas palavras na jaula. O único problema foi que seu desempenho foi bastante abafado, pois ele não conseguiu enfrentar Edwards, passando a maior parte da luta recuando em direção à jaula.

Edwards disparou continuamente de fora e até conseguiu duas quedas contra o ex-lutador All-American do estado de Oregon. Quando tudo acabou, ele ganhou uma decisão bastante desigual; White disse mais tarde que Covington parecia “lento e velho” depois de fazer sua primeira aparição no UFC em quase dois anos.

“Não houve pressão de Colby”, disse Muhammad sobre o desempenho. “Não houve o mesmo wrestling implacável que ele sempre fez, porque não acho que Leon deu a ele a chance. Leon é muito bom em usar a distância.

“Acho que o erro de Leon durante todo esse tempo foi perceber: ‘Colby me derrubou uma vez, eu voltei, ele me derrubou de novo, eu voltei’, então não havia nada a temer do fim de Colby. Leon deveria ter tentado matar mais.”

Dito isto, Muhammad tinha um pressentimento de que Covington não corresponderia às expectativas, especialmente depois de passar a maior parte dos últimos dois anos analisando-o como um oponente em potencial.

“Ele parecia terrível”, disse Muhammad. “Foi uma daquelas coisas em que eu disse desde o início que Colby seria meu confronto mais fácil no top 10. Eu sabia qual era o estilo dele e como vencê-lo, e Leon fez um bom trabalho ao colocá-lo com o pé traseiro, deixando-o desconfortável.

“Colby, a trocação dele, eu sempre disse, era amadora, e cada soco que ele acertava, nada doía. Os socos que ele estava dando eram como socos de cardio kickboxing. Leon apenas esperaria por isso e então reagiria imediatamente. Então, quando ele começou a contra-atacar, Colby ficou com medo.”

Com Covington caindo para 0-3 em disputas pelo título indiscutível e um currículo de 2-3 nas últimas cinco lutas, será um caminho muito difícil de volta à disputa.

Covington também completará 36 anos em fevereiro. A idade continua sendo um dos maiores obstáculos em uma divisão onde apenas Kamaru Usman e Tyron Woodley detinham o título após os 35 anos.

Em outras palavras, Muhammad acredita que vimos o último Covington como um legítimo desafiante ao título. Ele pode ficar por mais algumas lutas – Covington já tentou criticar Stephen “Wonderboy” Thompson – mas ele espera que a derrota de Edwards sirva como a última chance de Covington se tornar campeão do UFC.

“Com certeza, acho que ele acabou”, disse Muhammad. “Não sobrou mais nada para ele. Se eu for o ‘Wonderboy’ tem lutas muito melhores para ele, principalmente agora que Michael ‘Venom’ Page está no UFC. Ele vai enfrentar um atacante. A maneira como ele perdeu aquela luta [against Shavkat Rakhmonov], [Thompson is] apenas lutando contra grevistas de agora em diante. Colby está procurando por aquela luta, alguém com quem ele possa lutar e tentar vencer para conseguir outro tempo no microfone.

“Mas o jogo acabou. As pessoas percebem que você não vai lutar contra um desses top 10 realmente bons. Qualquer um dos 10 melhores jogadores irá vencê-lo agora. Então ele vai tentar escolher seu próximo oponente. Talvez ele desça para [lightweight], talvez ele tente chamar Dustin Poirier, tente escolher isso. Mas os dias de seu reinado no título acabaram.