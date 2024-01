Belal Muhammad prevê que finalizará Leon Edwards na revanche: ‘Será a pior noite da vida dele’

Belal Muhammad sabe que muita coisa pode mudar em três anos.

É provável que esse seja o tempo que terá passado entre as lutas, quando Muhammad espera ter a chance de resolver alguns assuntos inacabados com o campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards. O último encontro terminou de forma decepcionante, depois que Muhammad substituiu Khamzat Chimaev em curto prazo, mas depois levou um tiro no olho no início do segundo round, o que o deixou incapaz de continuar com a luta sendo declarada sem disputa.

Nenhum dos homens experimentou a derrota desde então, mas Muhammad acredita que evoluiu tanto após aquela luta inicial que Edwards terá um rude despertar quando eles finalmente se encontrarem novamente.

“Honestamente, acho que isso realmente vai despertar as pessoas para o quão bom eu sou”, disse Muhammad ao MMA Fighting sobre a proposta de revanche com Edwards. “Vendo o quanto cresci desde aquela primeira luta, os diferentes estilos porque subi muito de nível. Lutando com um cara como [Demian] Maia logo depois disso, aumentei meu nível de luta. Lutando com um cara como [Vicente] Luque logo depois disso eu aumentei minha trocação. ‘Wonderboy’ elevou minha trocação. Lutando contra um cara como Sean Brady, elevei minha mentalidade. Lutando contra Gilbert Burns com três semanas de antecedência, elevei minha mentalidade

“O nível em que estou é 10 vezes maior do que aquele dia em que Leon cresceu a partir daí.”

Por mais que tenha doído ver Colby Covington lutando para fazer qualquer coisa contra Edwards quando eles se enfrentaram no UFC 296, Muhammad sempre teve um entendimento com o CEO do UFC, Dana White e com os poderosos da promoção, de que ele seria o próximo homem. na fila para a disputa do título

Ainda assim, Muhammad não pode deixar de se perguntar o quão diferente as coisas teriam sido se ele estivesse lá naquela noite, quando Covington foi anulado e Edwards efetivamente o superou durante o caso de 25 minutos.

“Se eu e Leon lutássemos, se lutássemos [at UFC 296] ou no fim de semana que acabou de acontecer, eu teria entrado lá, o teria dominado, teria acabado com ele”, disse Muhammad. “Quando a nossa luta acontecer agora, acho que vou entrar lá, vou dominar ele, vou finalizar.

“Acho que sou o peso meio-médio mais dominante da categoria e acho que assim que eu tiver minha chance no UFC, Dana White, todos eles saberão que tiveram o peso meio-médio mais dominante de todos os tempos, ficando abaixo deles neste o tempo todo e eles vão perceber ‘ei, temos que começar a pressionar esse cara, esse cara é um monstro, ele é uma fera’”.

Com três anos entre lutas com Edwards e cinco anos desde a última vez que experimentou a derrota, Muhammad sente que agora tem o tipo de impulso que o tornará incrivelmente difícil de vencer.

Muhammad sabe com suas quedas tenazes, ritmo sufocante e exercícios aeróbicos ilimitados que ele será um adversário difícil para qualquer um no UFC, muito menos para alguém como Edwards, que ele espera que acabe murchando e desaparecendo antes que a buzina final soe.

“Estou cada vez melhor”, disse Muhammad. “Estou apenas crescendo a cada luta, a cada acampamento. Agora você vai me dar 12, 14 semanas completas para lutar contra Leon Edwards? Vai ser a pior noite da vida dele.”

No momento, todos os sinais apontam para que Muhammad finalmente tenha sua chance contra Edwards, com rumores de que a luta pelo título dos meio-médios pode se juntar ao histórico card do UFC 300 em 13 de abril.

Seja nessa data ou algum tempo depois, Muhammad tem fé que o UFC seguirá em frente com a prometida luta pelo título, que foi realmente a principal razão pela qual ele considerou aproveitar uma oportunidade separada de curto prazo contra Gilbert Burns em maio passado.

“Dana White é um homem de palavra”, disse Muhammad. “Quando fiz aquela luta com Gilbert Burns, pensei muito nisso. Foi muito convincente porque eu pensei que precisava ganhar peso durante o Ramadã, é difícil, estou saindo do sofá e colocando minha sequência de nove vitórias consecutivas em risco para lutar contra um cara que simplesmente entrou em uma luta contra [Jorge] O Masvidal dominou ele, ele está saindo de um camp, está em forma, é um lutador assustador e eu tenho que ir lá com três semanas de antecedência e colocar essa seqüência de cinco anos em risco. Se eu perder, estarei no final da fila com certeza.

“Fiz tudo isso só porque tudo o que eles tinham a me dizer era ‘você é o próximo’. Você o venceu, você é o próximo. Eles me disseram que eu seria o próximo depois de Colby, não importa o que acontecesse.”

Apesar de não saber ao certo quando a luta poderá acontecer, Muhammad já iniciou um camp de treinamento porque, verdade seja dita, ele nunca parou de verdade. Ele gosta de seguir o mantra de estar pronto para não precisar se preparar, o que significa que ele está preparado para Edwards sempre que o telefone finalmente tocar com a oferta.

“Não importa o que me digam, vou fazer as malas, estou pronto para partir”, disse Muhammad. “Meu bocal está embalado, minha xícara está sempre embalada. Então, se eles me disserem que precisam de um pay-per-view em janeiro porque Sean Strickland desistiu e esses caras precisam de um pay-per-view, estou pronto para ir.”