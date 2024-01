Ben Affleck e Matt Damon unem forças em novo thriller da Netflix

EUem Hollywood, uma amizade como Matt Damon e Ben Affleck não é tão comum. Ambos trabalharam em diversas produções que fizeram sucesso e vão se unir mais uma vez, dessa vez pela Netflix.

A Netflix confirmou a notícia na quinta-feira, 25 de janeiro, ao anunciar um novo thriller de sequestro, ‘Animais’.

No momento não se conhecem muitos detalhes sobre esta nova produção, mas foi revelado que Affleck será o diretor do filme e Damon ficará encarregado do papel principalcombinando seus talentos para drama e ação.

Outro fato confirmado sobre o filme é que o roteiro será escrito por Connor McIntyre (O Júri) e que a empresa que Damon e Affleck fundados em 2022 junto com mais parceiros, Patrimônio dos Artistasficará responsável pela seção de produção.

Além disso, o comunicado anunciando ‘Animals’ foi divulgado tanto pela produtora quanto pela plataforma de streaming, comprovando sua unidade na colaboração no próximo projeto.

Quantas vezes eles se conectaram?

Damon e Affleck, tanto atores quanto amigos de longa data, colaboraram em diversos projetos. Aqui está uma lista de algumas colaborações notáveis ​​entre a dupla.

Caça à Boa Vontade (1997): Esta é talvez a colaboração mais conhecida entre Damon e Affleck. Eles co-escreveram o roteiro e Damon estrelou o papel principal, enquanto Affleck teve um papel coadjuvante. O filme lhes rendeu o Oscar de Melhor Roteiro Original.

Dogma (1999): Affleck e Damon ambos tiveram papéis neste Filme dirigido por Kevin Smith sobre religião e mitologia. Affleck interpretou Bartleby e Damon interpretou Loki.

Jay e Silent Bob contra-atacam (2001):Affleck e Damon fez aparições nesta comédia dirigida por Kevin Smith.

Gerry (2002): Damon e Affleck estrelou este filme experimental dirigido por Gus Van Sant. O filme acompanha dois amigos chamados Gerry que se perdem no deserto.

Garota de Jersey (2004): Dirigido por Kevin Smitheste filme apresenta Affleck no papel principal e Damon tem uma aparição especial.

A Terceira Roda (2002): Affleck tem uma participação especial neste filme de comédia romântica, e Damon também faz uma breve aparição sem créditos.