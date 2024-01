Ben Affleck zomba de si mesmo em um comercial engraçado: ele vai aparecer no Super Bowl?

Ben Affleck luta com um monte de donuts mais uma vez enquanto estrela o comercial do Dunkin ‘Donuts, recriando seu momento viral de 2020.

O homem de 51 anos derramou uma caixa inteira fora de sua casa em Los Angeles durante a Covid-19, agora há quatro anos, com os fãs adorando online como o a filmagem circulou rapidamente pela rede mundial de computadores.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vistos no McDonalds drive through

Agora o “Pérola Porto” estrela deu ao incidente um aceno irônico na tela enquanto usava uma roupa semelhante ao encontro de 2020, em jeans, sapatos brancos e uma camisa cinza desta vez (era azul da última vez), ele foi à cena de seu crime para fazer lute com as guloseimas açucaradas mais uma vez.

Desta vez ele reapareceu como mestre, não como aprendiz, para equilibrar seis caixas de donuts e dois cafés gelados, além de um saco de caramelos enquanto fez parceria com Charli D’Amelio no set do comercial, o que poderia ser para o Super Bowl em fevereiro.

Não seria a primeira vez que a ex-estrela do Batman se tornaria embaixador da empresa de café e donuts, ao aparecer no comercial de 2023 para o Super Bowl, vencido pelo Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles.

Em 2023, ele se passou por um trabalhador de drive-thru que acabou servindo sua esposa no mundo real, Jennifer Lopeze recebia pedidos com sotaque de Boston.

Quando a outra metade de Bennifer parou para pegar seu pedido, ela brincou: “O que você está fazendo? É isso que você faz quando diz que vai trabalhar o dia todo?”

Ano Novo de Bennifer

O casal, que se reuniu em 2021 depois de namorar em 2004, deu as boas-vindas ao ano novo com indo para St. Barts para uma escapadela romântica.

Affleck, no entanto, não parecia muito satisfeito com a maratona de compras López decidiu continuar, pois ele deveria servir como fotógrafo enquanto ela desfilava para algumas fotos na capital da ilha caribenha.