Ben Askren pronto para sair da aposentadoria para enfrentar Jorge Masvidal no UFC 300

Ben Askren está pronto para se juntar a Jorge Masvidal sem aposentadoria.

Na segunda-feira, Masvidal iniciou o novo ano anunciando que está encerrando sua aposentadoria de oito meses. No momento não há detalhes sobre quando Masvidal retornará. Mas sempre que isso acontecer, Askren disse que ficaria feliz em cancelar a aposentadoria e lutar com ele novamente, principalmente se o UFC precisar de uma grande luta no próximo show do UFC 300.

“Escute, se Dana me ligasse e dissesse: ‘Jorge Masvidal, UFC 300’, eu não dou a mínima – estou fora da aposentadoria”, disse Askren no canal de Daniel Cormier no YouTube. “Eu vou lutar com ele. Eu não ligo. Eu adoraria.”

Askren desempenhou um papel fundamental na ascensão de Masvidal ao estrelato quando ele sofreu o famoso nocaute com a joelhada voadora de Masvidal no UFC 239. Os dois tiveram uma rivalidade acalorada antes da luta e, desde então, Askren sugeriu repetidamente que ele iria como outra tentativa de “Gamebred”.

Com o UFC 300 ainda precisando de grandes lutas, uma revanche entre Askren e Masvidal poderia fazer sentido, mas haveria uma série de obstáculos a serem superados. Primeiro, os dois homens foram aposentados do esporte e fora do grupo de testes antidoping, então precisariam receber isenções da promoção para competir no UFC 300. E mesmo que conseguissem, Askren continua cético que Masvidal concordaria em o confronto.

“Mas ele nunca dirá sim a isso, a menos que perca mais dinheiro ou algo assim”, disse Askren. “Mas seria ótimo. Eu adoraria. É uma daquelas coisas. … Não quero implorar e rastejar por isso. É improvável que isso aconteça. Então é tipo, se alguém me liga e diz que isso vai acontecer, ok, estou aí. Se não o fizerem, vou simplesmente viver a minha vida.”

Após a luta, Masvidal conquistou o título do BMF ao vencer Nate Diaz. Ele então disputou duas vezes o título meio-médio do UFC e se aposentou em abril passado, após perder para Gilbert Burns no UFC 287. Desde então, ele está focado em sua própria promoção de luta, a Gamebred MMA.

Askren, por sua vez, lutou apenas mais uma vez, perdendo para Demian Maia em 2019 antes de pendurar as luvas de MMA. Apesar de sua longa dispensa, ele disse que ainda está em boa forma para lutar com Masvidal com apenas alguns meses de antecedência.

“Estou pronto”, disse ele. “Eu fico em forma. Estou lutando muito. Eu não golpeio muito – eu não golpeio nada, apenas luto. Mas estou em boa forma. Se ele quiser lutar, ótimo. Mas não vou fazer campanha por isso.”