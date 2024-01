Ben Rothwell lança um desafio feroz ao campeão peso pesado do BKFC, Mick Terrill: ‘Ele está basicamente segurando meu cinturão’

De muitas maneiras, o veterano do UFC Ben Rothwell poderia facilmente ter disputado o título quando chegou ao BKFC.

Com mais de 50 lutas em seu currículo e uma carreira de mais de 20 anos, o nocauteador de 1,80 metro se tornou um agente livre importante depois de pedir sua saída do UFC para explorar novas opções. Desde sua estreia, Rothwell rapidamente despachou dois oponentes de forma impressionante, mas em vez de ganhar a chance pelo título, ele estava escalado para enfrentar Todd Duffee em dezembro passado.

Infelizmente, a doença acabou com aquela luta e Rothwell não conseguiu competir, mas agora, ao olhar para 2024, ele cansou de esperar por uma oportunidade que já deveria ter sido conquistada.

“Não é como se eu estivesse ignorando Todd Duffee”, explicou Rothwell ao falar com o MMA Fighting. “Mick Terrill e eu conversamos há um ano. Eu já estava indo atrás dele e ele disse ‘Vou pegar o cinturão primeiro e depois vou te tirar’. OK, bem, aqui estamos.

“Ele está com o cinturão e basicamente está segurando o meu cinturão. Em última análise, essa é a luta que sempre quis.”

Terrill, um veterano de 7-1 na luta corpo-a-corpo, conquistou o título dos pesos pesados ​​​​com um nocaute sobre Arnold Adams no BKFC 56. Essa vitória vingou uma derrota anterior para Adams em 2021, com Terrill agora tendo uma seqüência de três vitórias consecutivas no geral.

Rothwell realmente não tem nada contra Terrill pessoalmente, a não ser o peso pesado nascido na Grã-Bretanha segurando um cinturão que deseja desesperadamente adicionar à sua coleção.

Acrescente a isso, Rothwell simplesmente não vê nenhuma outra opção viável na categoria, especialmente se isso significar outro campeão de uma categoria de peso inferior apenas ganhando alguns quilos extras na tentativa de competir no peso pesado.

“Para mim, sinto que é a maior e melhor luta dos pesos pesados, eu contra Mick Terrill”, disse Rothwell. “Há rumores de que outros caras virão atrás de Mick. Você tem um cara de 185 libras [Lorenzo Hunt] lutar contra Mick Terrill não faz nada pela divisão dos pesos pesados. Não faz nada por Mick Terrill. É uma perda para ele. Se ele vencer, ele deveria vencer. Se ele perder, será absolutamente devastador para sua carreira e para ele. Por que você faria isso?

“Luta comigo. Somos os dois maiores pesos pesados ​​da categoria. É isso que as pessoas sintonizam para ver. Uma luta de peso pesado. Os dois melhores pesos pesados ​​lutando, essa é uma luta que podemos construir. Todo mundo sabe o que trago para a mesa, então você sabe que será incrível assistir. É a luta que precisa acontecer.”

Por mais decepcionado que estivesse por perder sua própria luta no BKFC 56, Rothwell ainda assistiu ao evento e viu Terrill conquistar o título após parar um exausto Adams no quarto round. Se esse desempenho lhe mostrou alguma coisa, é que Rothwell sabe que está mais do que pronto para derrotar o novo campeão dos pesos pesados.

“[That fight showed me] Não preciso lutar com mais ninguém quando sei que posso vencer o campeão dos pesos pesados ​​agora”, disse Rothwell. “Parabéns para ele por ser um cara muito durão. Ele acertou alguns golpes fortes e coisas dessa natureza, mas o competidor em mim tem que sair e dizer que não me importo, tenho que acabar com você agora. É assim que as coisas são.

“Fora isso, estou feliz por ele. Ele fez uma grande luta e enfrentou um cara que já havia governado aquela categoria antes de todos nós chegarmos aqui e ele se vingou. Eles haviam brigado antes e Mick Terrill tinha razões e desculpas para perder e ele veio e corrigiu a situação.”

Idealmente, Rothwell gostaria de competir mais cedo ou mais tarde. Ele esperava poder lutar contra Terrill já em fevereiro, embora esse cronograma pareça irrealista dada a escalação atual já confirmada para o BKFC durante os primeiros dois meses do ano.

Dito isto, Rothwell realmente não se importa onde ou quando, desde que o título dos pesos pesados ​​do BKFC esteja em disputa.

“Eu não dou a mínima para onde isso está”, disse Rothwell. “Eu lutarei com ele em qualquer lugar deste planeta. Se tivermos que ir a Londres, o ‘Big Ben’ virá mostrar a ele que horas são.

“Faz muito tempo que não fico tão animado para querer lutar contra alguém. Sem ofensa ao Mick, mas conseguimos e esta é a luta a fazer. Estou animado para essa luta e sei que vou entregar.”

Mais do que tudo, Rothwell espera que Terrill esteja ouvindo, porque sabe que o BKFC será interessante em organizar os maiores e melhores confrontos possíveis no próximo ano.

É por isso que Rothwell enviou uma mensagem direta a Terrill para garantir que ele recebesse toda a atenção do campeão dos pesos pesados.

“Mick Terrill, somos os dois maiores pesos pesados ​​da divisão, temos a oportunidade de ter a maior luta pelo título dos pesos pesados ​​do BKFC de todos os tempos”, disse Rothwell. “É uma oportunidade e não vai acontecer novamente. Porque estou aqui e estou pronto. Todos os pessimistas por aí ‘Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.’ – não, já fiz o suficiente na minha carreira, bati na minha cabeça que venci o segundo melhor peso pesado, Josh Copeland. Eu mereci minha chance. Não preciso lutar com mais ninguém quando sei que posso vencer o campeão dos pesos pesados ​​agora.

“Mick, você não gosta disso? Então prove que todos estão errados e faça o que um campeão faz e ganhe esse cinturão defendendo-o, porque eu irei conquistá-lo de qualquer maneira.”