Ben Shapiro fazendo rap pela primeira vez em um novo videoclipe, obtendo reações ruins

Ben Shapiro está mergulhando de cabeça no jogo do rap – ele tem um novo single e um videoclipe que o acompanha, e está fazendo números… isso apesar de algumas reações ruins.

O famoso apresentador de talk show conservador e editor do The Daily Wire – que é conhecido por sua habilidade no microfone, mas não como MC – apareceu no programa de lutador que virou rapper Tom MacDonaldO novo single de … fornecendo compassos ao verso convidado!

A faixa deles juntos se chama “Facts”… e Ben’s 16 mira em rappers reais do jogo, como Nicki Minaj, cartão b dar Garanhão Megan Thee … entre outros. Ele está usando um moletom enquanto canta sobre ganhar dinheiro com juros compostos, enquanto seus odiadores moram com os pais. Sim, é o clássico Shapiro… o cara adora exercitar seu intelecto.

De qualquer forma, a música é bastante polarizadora… e não apenas por causa do conteúdo lírico, que faz referência a guerras culturais e ao esvaziamento da polícia. Em termos de capacidade de escuta, é… chocante.

Como você pode imaginar – o próprio Ben é controverso e também tem muitos inimigos… então, não é nenhuma surpresa que a faixa esteja gerando uma tonelada de críticas negativas nas redes sociais no momento, com muitas pessoas chamando-a de assustadora, chata, boba. e um candidato ao pior verso de todos os tempos.

Em seu rap, Ben pede a seus apoiadores que baixem e transmitam a música… e parece que é isso que está acontecendo, porque ela está indo muito bem nas paradas musicais. Então… uma vitória?

‘Fatos’ está atualmente no. 2 no iTunes, entre Britney Spears dar Justin Timberlake … e Ben está dando uma volta de vitória nas redes sociais … atirando mais em Nicki ao longo do caminho.



