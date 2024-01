Beneficiários do Bolsa Família são chamados a se dirigirem ao CRAS

Primeiramente, o Governo Federal relançou o programa do Bolsa Família em 2023, assegurando uma renda mínima para mais de 21 milhões de famílias em todo o país. Recentemente, o CRAS convocou os beneficiários a comparecerem, apresentando documentos para manter a continuidade dos pagamentos.

Atualização do Bolsa Família no Cadastro Único

Os titulares do Bolsa Família são agora convocados a comparecer no CRAS com os documentos necessários, conforme listado. Este procedimento faz parte de uma revisão minuciosa realizada pelo Governo Federal na lista de famílias atendidas pelo programa. Para isso, eles são convocados a realizar a atualização periódica do Cadastro Único.

A unidade do CRAS mais próxima da residência familiar é o local onde ocorre o processo de atualização, com o objetivo de garantir que o pagamento seja direcionado exclusivamente a cidadãos que realmente necessitam dessa iniciativa social.

Veja como realizar a atualização do Bolsa Família:

1. O responsável familiar deve realizar o procedimento de forma presencial.

2. Para isso, é necessário comparecer a uma unidade do CRAS portando os seguintes documentos: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certidão de nascimento e certidão de casamento.

3. Recomenda-se realizar esse processo anualmente ou sempre que houver modificações nas informações do cadastro.

4. Garantir a continuidade do pagamento mínimo de R$ 600 efetuado pelo programa é crucial, e isso depende da realização da atualização.

5. No atual ano, o Governo Federal tem suspendido o pagamento para famílias que possuem algum membro com CPF irregular.

6. Essa medida faz parte da revisão entre os beneficiários do Bolsa Família.

7. Para retomar o pagamento, o cidadão deve resolver a pendência junto à Receita Federal.

8. A partir deste ano, o órgão federal cruzará seus dados com as informações do Cadastro Único, com o objetivo de evitar possíveis fraudes.

Bloqueio ameaça cerca de 100 mil beneficiários do Bolsa Família cujos CPFs estão irregulares

O governo federal implementou uma medida com o objetivo de evitar fraudes no benefício do Bolsa Família. Essa ação faz parte dos esforços para aprimorar a gestão do programa de assistência social.

Assim como quando o documento ou o Cadastro Único (CadÚnico) apresentam pendências, o beneficiário recebe uma notificação e tem um prazo de seis meses para regularizar a situação. O cancelamento do benefício ocorre se o titular não resolver a pendência dentro desse período.



Atualmente para solucionar a pendência relacionada ao CPF no CadÚnico, as famílias precisam inicialmente verificar a situação junto à Receita Federal e, se necessário, regularizá-la junto ao órgão. Após essa etapa, é crucial atualizar o CadÚnico para possibilitar a liberação do benefício novamente.

Os passos a seguir possibilitam que o titular do benefício realize a consulta do CPF online no site da Receita Federal:

1. Acessar a seção “Meu CPF”

2. Clicar em “Consultar CPF”

3. Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular

4. Clicar em “Consultar” novamente

5. Caso haja pendências, seguir os passos para regularização

Regularização do CPF

Apesar disso o titular do benefício do Bolsa Família pode regularizar o CPF por email, formulário online ou presencialmente em um posto de atendimento da Receita Federal.

Todavia para tanto, o bloqueio do CPF do titular do benefício do Bolsa Família pode ocorrer em diversas situações. Por exemplo como desatualização de dados na Receita Federal, falta de justificação de voto em eleições, bloqueio judicial em nome do titular.

Bem como, além da existência de mais de um CPF atrelado ao mesmo nome, situações como não entrega da declaração anual de Imposto de Renda (para quem for obrigado) e divergência de titularidade também podem levar ao bloqueio do CPF do titular do benefício do Bolsa Família.

Contudo é importante destacar que a presença de dívidas financeiras no cadastro do beneficiário não impacta o pagamento do Bolsa Família.

Portanto, para esclarecer dúvidas, além da notificação enviada pelo governo federal, estão disponíveis canais de atendimento como o Disque Social 121, chat online, formulário eletrônico e o próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social.