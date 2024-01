Benefício Primeira Infância alcança 9,57 MILHÕES de crianças

Todos os meses, o Governo Federal destina bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família aos segurados do país. O programa social tenta ajudar as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e econômica, provendo recursos financeiros para que as famílias vivam mais dignamente.

A saber, o Bolsa Família possui uma regra chamada Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Caso a regra fosse considerada de maneira isolada, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam R$ 142 no mês. Inclusive, as famílias compostas por até quatro pessoas teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Entretanto, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Logo, o valor do benefício não pode ser menor que esse valor, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente, pois os descontos do empréstimo ocorrem sobre o valor do benefício.

Governo paga benefícios adicionais aos segurados

Além disso, o governo iniciou no ano passado o pagamento de benefícios adicionais aos segurados do Bolsa Família, e tais auxílios seguem em vigor no país em 2024. Um dos principais é o Benefício Primeira Infância, que garante um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade.

Em suma, as famílias que possuem crianças com até seis anos e 11 meses estão recebendo um valor extra por cada criança. Por exemplo, um casal que tem três filhos com idades de 2, 4 e 6 anos recebe o valor mínimo de R$ 600, acrescido de R$ 150 por cada criança (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício chega R$ 1.050 para esta família.

Isso explica o fato de que algumas famílias recebem apenas o valor mínimo de R$ 600, enquanto outras conseguem ganhar mais de R$ 1.000 todos os meses. Em síntese, o pagamento se refere à composição familiar, e as peculiaridades existente definem o valor pago pelo governo.

9,57 milhões de crianças recebem benefício extra



Em janeiro, 9,57 milhões de crianças, com até seis anos de idade, estão recebendo o Benefício Primeira Infância no país. O governo destinou R$ 1,36 bilhão para o pagamento desse auxílio extra, que ajuda milhões de famílias em todo o país.

Vale destacar que as crianças em famílias que estejam na Regra de Proteção não recebem esse benefício. A propósito, esta regra determina o pagamento de apenas 50% do valor devido para as famílias cuja renda supere o valor de R$ 218, que é o máximo para cada membro da composição familiar.

Caso as famílias que recebem o Bolsa Família tenham um aumento na renda, e cada membro passe a receber até meio salário mínimo (R$ 706), o benefício não será cortado de imediato. Na verdade, a família receberá metade do valor integral por mais dois anos para que possa organizar as finanças.

Confira os estados com mais crianças beneficiadas

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os estados com os maiores números de crianças assistidas pelo Benefício Primeira Infância em janeiro são:

São Paulo: 1.315.328; Bahia: 915.272 Minas Gerais: 760.610; Rio de Janeiro: 690.940; Pará: 653.751; Pernambuco: 612.705; Ceará: 579.133; Maranhão: 576.460.

Como estes estados tiveram os maiores números de crianças beneficiadas, o volume financeiro destinado pelo governo também foi maior para estes locais. Por exemplo, São Paulo recebeu quase R$ 184 milhões no mês, seguido por Bahia (R$ 131,6 milhões) e Minas Gerais (105,7 milhões). Para os demais estados, o valor ficou abaixo de R$ 100 milhões.

Crianças chega a 65% dos segurados

No primeiro mês de 2024, o governo pagará o Bolsa Família a 21.120.268 segurados. Já o número de crianças de até 6 anos de idade beneficiadas totalizou 9.571.549. Isso quer dizer que o número de crianças beneficiadas representou 45,3% do total de segurados do país.

Embora a média nacional tenha ficado em 45%, alguns locais tiveram percentuais superiores a 60%, enquanto outros estados apresentaram porcentagens inferiores a 40%.

Confira abaixo os locais cujas porcentagens superaram a média do país:

Roraima: 65,5%; Mato Grosso: 63,4%; Santa Catarina: 62,5%; Mato Grosso do Sul: 59,9%; Rondônia: 58,4%; Acre: 58,0%; Tocantins: 57,1%; Amazonas: 56,5%; Goiás: 55,6%; Paraná: 55,4%; Amapá: 55,3%; Espírito Santo: 52,8%; Distrito Federal: 52,1%; Rio Grande do Sul: 50,1%; São Paulo: 50,0%; Pará: 48,3%; Maranhão: 47,3%; Minas Gerais: 46,9%; Alagoas: 45,7%.

Por outro lado, as menores porcentagens de crianças beneficiadas, em relação ao número de segurados, foram registradas nos seguintes locais:

Bahia: 36,8%;

Pernambuco: 37,8%;

Rio Grande do Norte: 37,8%;

Sergipe: 38,5%;

Piauí: 38,6%;

Paraíba: 39,2%;

Ceará: 39,2%;

Rio de Janeiro: 39,6%.

Benefício extra eleva valor do Bolsa Família

Roraima teve a maior quantidade percentual de crianças com até 6 anos de idade recebendo o Benefício Primeira Infância em janeiro. Isso quer dizer que, em média, 65 de cada 100 famílias tinham uma criança beneficiada, valor bem maior que a média nacional, de 45 em cada 100 famílias seguradas.

Como o benefício extra eleva o valor recebido pelos inscritos, Roraima figurou como o estado com o maior tíquete médio do país em janeiro, de R$ 752,09. O valor superou significativamente a média nacional (R$ 685,61), refletindo a importância dos benefícios extras para os segurados do Bolsa Família.

Em contrapartida, os menores valores médios foram registrados em Minas Gerais (R$ 670,99), Bahia (R$ 673,77), Pernambuco (R$ 675,06), Rio de Janeiro (R$ 675,47) e Rio Grande do Norte (R$ 675,52), que tiveram percentuais bem menores de crianças beneficiadas.

Por fim, vale destacar que o governo ainda paga o Benefício Variável Familiar para crianças e jovens de sete a 18 anos e gestantes e lactantes. Além disso, há o Benefício Variável Familiar Nutriz, pago aos bebês com até sete meses incompletos. Estes auxílios extras, de R$ 50, também ajudam a elevar o valor do Bolsa Família no país.