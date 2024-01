Benefícios de desemprego na Califórnia 2024: quanto você pode receber e por quanto tempo?

Desemprego continua a ser uma das áreas mais difíceis para o contribuinte enfrentar, uma vez que milhões de pessoas permanecem sem trabalho e, portanto, devem ser pagas prestações para apoiar aqueles que procuram emprego.

O Departamento de Desenvolvimento de Emprego (EDD) espera que seu novo contratante de pagamento por desemprego e invalidez seja o fim de uma era de fraudes que ocorreram nos últimos anos.

De acordo com CalMatters, o EDD deve começar a notificar 850.000 beneficiários de benefícios do novo provedor de pagamentos, Money Network.

Em meados de janeiro, as pessoas que recebem desemprego, invalidez e licença remunerada benefícios do EDD serão enviados novos cartões de débito da Money Network. Os pagamentos começarão oficialmente nesses cartões em 15 de fevereiro.

Quem ainda tiver um cartão de débito EDD do Bank of America terá até 15 de abril para gastar o dinheiro. Os novos cartões EDD incluirão chips de segurança e opções tap-to-pay comuns em cartões de crédito ao consumidor.

Quanto posso conseguir e por quanto tempo?

O valor do seu benefício semanal (WBA) varia de $ 40 a $ 450. Para obter uma estimativa do que você receberá, use a calculadora do seguro-desemprego. Você deve cumprir um período de espera não remunerado de uma semana em sua solicitação antes de receber os benefícios.

Para receber benefícios de desemprego, você deve atender a todos os requisitos de elegibilidade ao se inscrever e ao certificar os benefícios. São os seguintes:

Ganhou salários suficientes durante o período base.

Estar total ou parcialmente desempregado.

Estar desempregado sem culpa sua.

Estar fisicamente apto para trabalhar.

Esteja disponível para trabalhar.

Esteja pronto e disposto a aceitar trabalho imediatamente.

O que aconteceu com o programa de alívio de aluguel da Covid?

O programa de US$ 5,2 bilhões lançado em 2021 para ajudar os californianos a pagar dívidas de aluguel que acumularam durante a pandemia. Mas de acordo com CalMatters, o programa está a ficar sem fundos para ajudar as pessoas afetadas durante a pandemia de Covid entre 2019 e 2021.

Embora tenha parado de aceitar novos pedidos em 2022, mais de 70.000 famílias ainda têm pedidos pendentes. O programa só tem financiamento suficiente para cobrir pouco mais de 14.000 pessoas – o que significa que os restantes 80% do conjunto total de candidatos ficarão de fora.